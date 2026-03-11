Світ на цьому етапі не готовий до Третьої світової війни, оскільки сучасні конфлікти поєднують нові технології та масштабні наземні бойові дії.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю ірландському блогеру Кейліну Робертсону.

Чому може виникнути Третя світова війна

Під час розмови сторони обговорювали конфлікт на Близькому Сході та ризик його розширення.

Зараз дивляться

Зеленський зазначив, що під час повномасштабної війни Росії проти України Москва використовувала дрони з іранськими деталями.

Нині ж ситуація змінилася — за його словами, Іран отримує російські комплектуючі, що дозволяє Тегерану використовувати ці технології для атак у регіоні.

За словами президента, Іран вже атакує країни Близького Сходу та американські військові бази.

— Це найбільший ризик, з яким світ стикався за останні роки, тому що це може бути Третя світова війна, — зазначив Зеленський.

Президент України також попередив, що якщо війну не зупинити зараз, конфлікт на Близькому Сході може затягнутися щонайменше до осені.

Він наголосив, що Захід мав би рішучіше діяти ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За словами Зеленського, тоді можна було б уникнути нинішнього загострення у світі.

Чому світ не готовий до глобальної війни

На думку Зеленського, багато країн технічно не готові до такого масштабного конфлікту.

Зокрема, він зазначив, що більшість європейських держав лише починають посилювати оборонні можливості.

Президент наголосив, що сучасна війна — це не тільки ракети і дрони, а й масштабні наземні бойові дії, які потребують великого досвіду.

За його словами, такого досвіду наразі майже ні в кого немає.

— Світова війна — це не тільки дрони і ракети. Це буде війна з наземними військами і величезною кількістю втрат, — сказав Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що російський президент Володимир Путін вже фактично розв’язав Третю світову війну.

В інтерв’ю журналісту Джеремі Боуену для BBC Зеленський наголосив, що єдиним способом зупинити Путіна є сильний військовий та економічний тиск.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.