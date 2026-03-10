Иран начал устанавливать мины в Ормузском проливе — самом важном в мире узком морском проходе для транспортировки энергоресурсов.

Через пролив проходит около пятой части всей мировой нефти, пишет CNN со ссылкой на источники.

Иран минирует Ормузский пролив

По словам источников, пока минирование не является масштабным: за последние несколько дней было установлено лишь несколько десятков мин.

Однако, как отметил один из собеседников, Иран все еще сохраняет более 80-90% своих малых лодок и минных заградителей, поэтому его силы потенциально могут установить сотни мин в проливе.

КСИР Ирана, который сейчас фактически контролирует пролив вместе с военно-морскими силами Ирана, имеет возможность развернуть “цепочку” рассредоточенных судов для установки мин, лодок, нагруженных взрывчаткой, а также береговых ракетных батарей.

Ранее КСИР предупреждал, что любое судно, которое будет проходить через пролив, будет атаковано.

— Разведывательные службы США начали замечать признаки того, что Иран готовится размещать мины в судоходном коридоре Ормузского пролива. Иран использует небольшие суда, которые могут нести по 2-3 мины каждое, — пишет в сети Х Дженнифер Якобс, репортер CBS News.

С начала войны этот морской канал фактически остается закрытым. Состояние пролива собеседники CNN описали как “долину смерти” из-за высоких рисков прохождения.

Американские чиновники сегодня заявили, что ВМС США пока не сопровождали никаких судов через пролив, хотя президент Дональд Трамп сказал, что его администрация рассматривает варианты осуществления такого сопровождения.

Трамп угрожает сокрушительными последствиями

Президент США Дональд Трамп заявил в Thruth Sosial, что, если “Иран установил какие-либо мины в Ормузском проливе, США требуют, чтобы их немедленно убрали”.

— Если по какой-либо причине мины все же были установлены и их не будет немедленно убрано, военные последствия для Ирана будут на уровне, которого еще никогда не видели, — сказал он.

В то же время, по словам Трампа, если иранцы уберут мины, это станет “большим шагом в правильном направлении”.

— Мы применим те же технологии и ракеты, которые применяли против наркоторговцев, чтобы навсегда уничтожать любую лодку или судно, которое будет пытаться устанавливать мины в Ормузском проливе. С ними разберутся быстро и жестко. Берегитесь, — пригрозил он.

