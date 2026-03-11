Украина сделала заметный шаг в развитии собственного производства беспилотников и постепенно сокращает зависимость от китайских комплектующих.

Украина продвигается в производстве дронов

Теперь часть дронов могут производить без деталей, импортированных из Китая.

Об этом сообщает The New York Times.

Сейчас смотрят

По данным издания, еще год назад у большинства украинских оборонных компаний не было возможности производить ключевые платы, которые используются в небольших взрывных беспилотниках.

За это время страна смогла значительно продвинуться в локализации производства.

Украина все больше делает ставку на собственные технологии в сфере беспилотников, ведь именно они играют ключевую роль в современном поле боя.

Командующий Войск беспилотных систем Украины Роберт Бровди с позывным Мадяр отметил, что дроны стали основным инструментом поражения противника.

– Учитывая риски поставок компонентов из недружественного к нам Китая, главная задача – производить их в Украине. Сила украинского производителя состоит в том, что импортозамещение уже произошло, – сказал Мадяр.

В то же время, полностью отказаться от китайских компонентов пока сложно.

Из-за преобладания Китая на мировом рынке батареи, карбон и некоторые другие материалы все еще импортируются. Кроме того, китайские детали остаются дешевле.

Несмотря на это, украинские компании активно развивают собственные технологические решения.

В частности, две украинские компании, в том числе Defense Drones Tech Corporation, присоединились к программе Пентагона по производству тысяч недорогих ударных беспилотников.

Большинство компонентов для этих дронов производится в Украине, а часть поставляется европейскими производителями.

Полковник Павел Палиса, заместитель руководителя Офиса президента, подчеркнул, что развитие собственного оборонного производства укрепляет позиции государства.

– Если мы импортируем, это означает зависимость, а любая зависимость означает ослабление позиции, – сказал он.

Основатель компании Defense Drones Игнат Буякин отметил, что переход на дроны без китайских компонентов был сложным решением, но необходимым.

– Страну спасли дроны стоимостью 500 долларов, – сказал Буякин, имея в виду начало полномасштабной войны в 2022 году, когда Украина значительно уступала России по количеству войск и боеприпасов.

Параллельно Украина продолжает разрабатывать новые типы беспилотников.

В марте 2026 года на вооружение приняли оптоволоконный квадрокоптер Птичка с рекордной дальностью полета.

Кроме того, на передовую начали поступать новые украинские беспилотники, призванные поменять китайские DJI Mavic. Первые тысячи таких аппаратов уже переданы подразделениям.

Еще одной разработкой стал дрон Zoom от компании Frontline Robotics, созданный для работы в условиях интенсивной радиоэлектронной борьбы.

Он оснащен системой визуальной навигации на базе искусственного интеллекта, позволяющей прокладывать маршрут даже без GPS и автоматически возвращаться к оператору в случае потери связи.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.