Украинские военные инструкторы помогут немецким солдатам подготовиться к обороне от возможного нападения России.

Об этом заявил начальник немецкой армии генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг, передает Reuters.

Украинские инструкторы в Германии

Кристиан Фройдинг хочет, чтобы немецкие войска были готовы к 2029 году. Ведь по оценкам немецких и других западных разведывательных служб, Россия может быть готова к масштабному нападению на НАТО к 2029 году.

— Это почти послезавтра. У нас нет времени — враг не будет ждать, пока мы объявим о своей готовности. Поэтому мы должны использовать каждую возможность для подготовки, — сказал Фройдинг.

В феврале Берлин и Киев договорились, что Украина отправит своих инструкторов в немецкие военные школы, чтобы они поделились опытом.

— У нас большие надежды. Украинская армия сейчас единственная в мире, которая имеет опыт боевых действий против России, — сказал Фройдинг.

По мнению немецкого военного, другие страны также последуют примеру Германии и захотят перенять опыт Украины. В четверг президент Владимир Зеленский пообещал оказать помощь Соединенным Штатам в противодействии иранским дронам на Ближнем Востоке.

Россия уверяет, что не намерена нападать на НАТО, но Запад не воспринимает такие заверения, ведь то же самое Путин говорил и перед вторжением в Украину.

Источник : Reuters

