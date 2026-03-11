Украина имеет “карты”, которые раньше не демонстрировала, и теперь это стало очевидным для всех.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью ирландскому блогеру Кейлину Робертсону.

Заявление Зеленского о сильных позициях Украины

Во время разговора ведущий обратил внимание на то, что Соединенные Штаты обратились за помощью на Ближнем Востоке именно к Украине, а не к другим европейским союзникам.

По словам президента, это свидетельствует о высоком уровне украинских военных и оборонной промышленности.

— Хорошее чувство. Это благодаря нашим солдатам — замечательным людям — и многим производствам, которые мы развивали с начала войны. Теперь у нас высокий уровень, — сказал Зеленский.

На уточнение, означает ли это, что Украина теперь имеет “карты”, глава государства ответил, что они были и раньше.

По словам Зеленского, Киев просто не демонстрировал свои возможности.

— Думаю, да. У нас было, как у хорошего игрока. Можно иметь хорошие карты, но важно не показывать всем, что они есть. Думаю, год назад они у нас тоже были, но мы их не показывали. Теперь все понимают, что они есть, — подчеркнул президент.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Украина якобы “не имеет карт” в переговорах о завершении войны.

Во время спора между Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля прошлого года американский президент заявил, что украинский лидер находится “не в выгодной позиции”.

Позже Трамп также говорил, что “карт” для переговоров нет ни у одной из сторон — ни у Украины, ни у России, и подчеркивал необходимость завершить войну путем договоренностей.

В то же время Украина в последнее время активно демонстрирует свои технологические возможности в сфере противодействия беспилотникам.

В частности, по словам Владимира Зеленского, США обратились к Украине с просьбой помочь странам Ближнего Востока в защите от иранских ударных дронов Shahed.

Президент сообщил, что Киев получил соответствующий запрос от Вашингтона и поручил предоставить необходимые средства и организовать работу украинских специалистов в регионе.

Кроме того, Украина направила специализированные команды для борьбы с дронами в три страны Ближнего Востока — Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.

По словам Зеленского, эти профессиональные команды будут помогать в защите от атак беспилотников и передавать украинский опыт противодействия массированным ударам Shahed.

