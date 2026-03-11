Украина имеет карты: Зеленский об обращении США о помощи на Ближнем Востоке
- Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет "карты", которые ранее не показывала.
- Президент связал это с боевым опытом украинских военных.
- Также он отметил развитие оборонного производства во время войны.
Украина имеет “карты”, которые раньше не демонстрировала, и теперь это стало очевидным для всех.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью ирландскому блогеру Кейлину Робертсону.
Заявление Зеленского о сильных позициях Украины
Во время разговора ведущий обратил внимание на то, что Соединенные Штаты обратились за помощью на Ближнем Востоке именно к Украине, а не к другим европейским союзникам.
По словам президента, это свидетельствует о высоком уровне украинских военных и оборонной промышленности.
— Хорошее чувство. Это благодаря нашим солдатам — замечательным людям — и многим производствам, которые мы развивали с начала войны. Теперь у нас высокий уровень, — сказал Зеленский.
На уточнение, означает ли это, что Украина теперь имеет “карты”, глава государства ответил, что они были и раньше.
По словам Зеленского, Киев просто не демонстрировал свои возможности.
— Думаю, да. У нас было, как у хорошего игрока. Можно иметь хорошие карты, но важно не показывать всем, что они есть. Думаю, год назад они у нас тоже были, но мы их не показывали. Теперь все понимают, что они есть, — подчеркнул президент.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Украина якобы “не имеет карт” в переговорах о завершении войны.
Во время спора между Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля прошлого года американский президент заявил, что украинский лидер находится “не в выгодной позиции”.
Позже Трамп также говорил, что “карт” для переговоров нет ни у одной из сторон — ни у Украины, ни у России, и подчеркивал необходимость завершить войну путем договоренностей.
В то же время Украина в последнее время активно демонстрирует свои технологические возможности в сфере противодействия беспилотникам.
В частности, по словам Владимира Зеленского, США обратились к Украине с просьбой помочь странам Ближнего Востока в защите от иранских ударных дронов Shahed.
Президент сообщил, что Киев получил соответствующий запрос от Вашингтона и поручил предоставить необходимые средства и организовать работу украинских специалистов в регионе.
Кроме того, Украина направила специализированные команды для борьбы с дронами в три страны Ближнего Востока — Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.
По словам Зеленского, эти профессиональные команды будут помогать в защите от атак беспилотников и передавать украинский опыт противодействия массированным ударам Shahed.