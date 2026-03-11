Українські військові інструктори допоможуть німецьким солдатам підготуватися до оборони у разі можливого нападу Росії.

Про це заявив начальник німецької армії генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг, передає Reuters.

Українські інструктори в Німеччині

Крістіан Фройдінг хоче, щоб німецькі війська були готовими до 2029 року. Адже за оцінками німецьких та інших західних розвідувальних служб, Росія може бути готова до масштабного нападу на НАТО до 2029 року.

— Це майже післязавтра. У нас немає часу — ворог не чекає, поки ми оголосимо про свою готовність. Тому ми маємо використати кожну можливість для підготовки, — сказав Фройдінг.

У лютому Берлін та Київ домовилися, що Україна відправить своїх інструкторів до німецьких військових шкіл, щоб вони поділилися досвідом.

— Ми маємо великі сподівання. Українська армія наразі є єдиною в світі, яка має досвід бойових дій проти Росії, — сказав Фройдінг.

На думку німецького військового, інші країни також підуть за прикладом Німеччини та захочуть перейняти досвід України. У четвер президент Володимир Зеленський пообіцяв надати допомогу Сполученим Штатам у протидії іранським дронам на Близькому Сході.

Росія запевняє, що не має наміру нападати на НАТО, але Захід не сприймає такі запевнення, адже те саме Путін казав і перед вторгненням в Україну.

