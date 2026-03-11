За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали не менее 990 российских военных.

Так, общие боевые потери противника на 11 марта превысили 1 млн 275 тыс. человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ на 11 марта

личного состава – около 1 275 980 (+990);

танков – 11 763 (+5);

боевых бронированных машин – 24 177 (+3);

артиллерийских систем – 38 263 (+61);

РСЗО – 1 680 (+1);

средств ПВО – 1 328;

самолетов – 435;

вертолетов – 349;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 170 966 (+2 157);

крылатых ракет – 4 403;

кораблей / катеров – 31;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 82 791 (+281);

специальной техники – 4 088 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1477-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

