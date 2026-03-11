Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Потери РФ на 11 марта: ВСУ уничтожили 990 оккупантов и 61 артсистему
За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали не менее 990 российских военных.
Так, общие боевые потери противника на 11 марта превысили 1 млн 275 тыс. человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Сейчас смотрят
Потери РФ на 11 марта
- личного состава – около 1 275 980 (+990);
- танков – 11 763 (+5);
- боевых бронированных машин – 24 177 (+3);
- артиллерийских систем – 38 263 (+61);
- РСЗО – 1 680 (+1);
- средств ПВО – 1 328;
- самолетов – 435;
- вертолетов – 349;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 170 966 (+2 157);
- крылатых ракет – 4 403;
- кораблей / катеров – 31;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 82 791 (+281);
- специальной техники – 4 088 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1477-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.