За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали не менее 990 российских военных.

Так, общие боевые потери противника на 11 марта превысили 1 млн 275 тыс. человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ на 11 марта

  • личного состава – около 1 275 980 (+990);
  • танков – 11 763 (+5);
  • боевых бронированных машин – 24 177 (+3);
  • артиллерийских систем – 38 263 (+61);
  • РСЗО – 1 680 (+1);
  • средств ПВО – 1 328;
  • самолетов – 435;
  • вертолетов – 349;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 170 966 (+2 157);
  • крылатых ракет – 4 403;
  • кораблей / катеров – 31;
  • подводных лодок – 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 82 791 (+281);
  • специальной техники – 4 088 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1477-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

війна в україні, ЗСУ

