Втрати ворога на 11 березня: ЗСУ знищили 990 окупантів та 61 артсистему
Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 990 російських військових.
Так, загальні бойові втрати противника на 11 березня перевищили 1 млн 275 тис. осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати РФ на 11 березня
- особового складу – близько 1 275 980 (+990);
- танків – 11 763 (+5);
- бойових броньованих машин – 24 177 (+3);
- артилерійських систем – 38 263 (+61);
- РСЗВ – 1 680 (+1);
- засобів ППО – 1 328;
- літаків – 435;
- гелікоптерів – 349;
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 170 966 (+2 157);
- крилатих ракет – 4 403;
- кораблів / катерів – 31;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 82 791 (+281);
- спеціальної техніки – 4 088 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1477-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
