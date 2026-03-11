Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 990 російських військових.

Так, загальні бойові втрати противника на 11 березня перевищили 1 млн 275 тис. осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати РФ на 11 березня

  • особового складу – близько 1 275 980 (+990);
  • танків – 11 763 (+5);
  • бойових броньованих машин – 24 177 (+3);
  • артилерійських систем – 38 263 (+61);
  • РСЗВ – 1 680 (+1);
  • засобів ППО – 1 328;
  • літаків – 435;
  • гелікоптерів – 349;
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 170 966 (+2 157);
  • крилатих ракет – 4 403;
  • кораблів / катерів – 31;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 82 791 (+281);
  • спеціальної техніки – 4 088 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1477-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

