Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 990 російських військових.

Так, загальні бойові втрати противника на 11 березня перевищили 1 млн 275 тис. осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати РФ на 11 березня

особового складу – близько 1 275 980 (+990);

танків – 11 763 (+5);

бойових броньованих машин – 24 177 (+3);

артилерійських систем – 38 263 (+61);

РСЗВ – 1 680 (+1);

засобів ППО – 1 328;

літаків – 435;

гелікоптерів – 349;

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 170 966 (+2 157);

крилатих ракет – 4 403;

кораблів / катерів – 31;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 82 791 (+281);

спеціальної техніки – 4 088 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1477-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

