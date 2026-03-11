Ракеты PAC-3 от Германии, о поставках которых было договорено во время последнего заседания в формате Рамштайн, поступили в Украину 10 марта, сообщил президент Владимир Зеленский.

Зеленский о поставках Украины ракет для Patriot

Президент Владимир Зеленский перед встречей с президентом Бундестага Юлией Клекнер заявил, что та договоренность, которая была достигнута во время последнего Рамштайна относительно ракет для Patriot, получила практический результат.

– Действительно на последнем Рамштайне была договоренность от партнеров, что мы получим примерно то количество ракет, о котором вы говорите (речь о 35 ракетах, – Ред.) для систем Patriot, именно PAC-3. Это было не от одной страны, будем честными, от нескольких стран. Суммарно было столько, сколько вы сказали. Это один из пакетов противовоздушной обороны, о котором время от времени мы договариваемся с партнерами. Мы хотели бы больше, получилось, как получилось. Немецкая часть от этих ракет вчера зашла, спасибо за это, – рассказал Зеленский.

К слову, вчера, 10 марта, немецкое издание Der Spiegel писало, что Германия и партнеры передадут Украине около 35 ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot.

Источник : Укрінформ

