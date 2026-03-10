Німеччина разом із європейськими партнерами планує передати Україні новий пакет зенітних ракет до систем Patriot. Поставки можуть відбутися вже найближчими тижнями і мають посилити українську протиповітряну оборону.

Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel.

Ракети Patriot для України: що відомо

За даними видання, міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу вдалося домовитися з кількома європейськими партнерами про передачу Україні близько 30 ракет-перехоплювачів новітньої модифікації PAC-3. Ще кілька таких ракет планує надати Німеччина зі складів Бундесверу.

Загалом йдеться приблизно про 35 ракет, які мають посилити українську систему протиповітряної оборони.

Обсяг поставок і тривалість використання

Водночас, за оцінками військових, Україна використовує приблизно 60 ракет Patriot щомісяця для відбиття російських повітряних атак. Тому нового пакета може вистачити орієнтовно лише на пів місяця роботи систем ППО.

Крім того, такі ракети залишаються одними з найдорожчих у світі: вартість однієї ракети PAC-3 може сягати до 4 млн євро.

Ініціатива Пісторіуса та підтримка союзників

У Міністерстві оборони Німеччини підтвердили підготовку нового пакета допомоги. Там зазначили, що європейських партнерів вдалося переконати передати додаткові ракети PAC-3, і обсяг поставок близький до запланованої мети.

Водночас у відомстві не уточнили точну кількість ракет та терміни їх передачі з міркувань безпеки.

Як пише видання, ініціативу щодо формування пакета Пісторіус озвучив під час зустрічі союзників України напередодні Мюнхенської безпекової конференції. Він запропонував, щоб Німеччина передала п’ять ракет зі своїх запасів за умови, що інші партнери нададуть ще близько 30.

За інформацією видання, кілька країн, зокрема Нідерланди, погодилися долучитися до цієї ініціативи.

Нагадаємо, за чотири роки війни Україна отримала від іноземних партнерів 600 ракет до систем Patriot. Водночас Ізраїль та його союзники за кілька перших днів війни з Іраном витратили близько 800 таких ракет.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський висловлював занепокоєння щодо дефіциту ракет для Patriot у разі тривалої війни в Ірані та зазначив, що Україна відкрита до обміну технологіями і зброєю з партнерами Близького Сходу.

Хоча США більше не постачають ракети Patriot напряму Україні, вони дозволили європейським партнерам закуповувати ракети у США та передавати їх Україні в рамках ініціативи PURL, яка забезпечує фінансування критично необхідного озброєння для української армії.

