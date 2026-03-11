Ракети PAC-3 від Німеччини, про постачання яких було домовлено під час останнього засідання у форматі Рамштайн, надійшли в Україну 10 березня, повідомив президент Володимир Зеленський.

Зеленський про постачання Україні ракет для Patriot

Президент Володимир Зеленський перед зустріччю з президенткою Бундестагу Юлією Кльокнер заявив, що та домовленість, яка була досягнута під час останнього Рамштайну щодо ракет для Patriot, отримала практичний результат.

– Дійсно на останньому Рамштайні була домовленість від партнерів, що ми отримаємо приблизно ту кількість ракет, про яку ви говорите (мова про 35 ракет, – Ред.) для систем Patriot, саме PAC-3. Це було не від однієї країни, будемо чесними, від кількох країн. Сумарно було стільки, скільки ви сказали. Це один із пакетів протиповітряної оборони, про який час від часу ми домовляємось з партнерами. Ми хотіли б більше, вийшло, як вийшло. Німецька частина від цих ракет вчора зайшла, дякуємо за це, – розповів Зеленський.

До речі, вчора, 10 березня, німецьке видання Der Spiegel писало, що Німеччина та партнери передадуть Україні близько 35 ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot.

Джерело : Укрінформ

