Вже в Україні: Зеленський підтвердив поставку нової партії ракет для Patriot
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що вчора в Україну справді надійшли ракети для Patriot від Німеччини.
- За словами голови держави, це саме та допомога, яка була погоджена під час останнього Рамштайну.
- Водночас він зауважив, що, звісно, хотілось отримати більш масштабні поставки для нашої ППО.
Ракети PAC-3 від Німеччини, про постачання яких було домовлено під час останнього засідання у форматі Рамштайн, надійшли в Україну 10 березня, повідомив президент Володимир Зеленський.
Зеленський про постачання Україні ракет для Patriot
Президент Володимир Зеленський перед зустріччю з президенткою Бундестагу Юлією Кльокнер заявив, що та домовленість, яка була досягнута під час останнього Рамштайну щодо ракет для Patriot, отримала практичний результат.
– Дійсно на останньому Рамштайні була домовленість від партнерів, що ми отримаємо приблизно ту кількість ракет, про яку ви говорите (мова про 35 ракет, – Ред.) для систем Patriot, саме PAC-3. Це було не від однієї країни, будемо чесними, від кількох країн. Сумарно було стільки, скільки ви сказали.
Це один із пакетів протиповітряної оборони, про який час від часу ми домовляємось з партнерами. Ми хотіли б більше, вийшло, як вийшло. Німецька частина від цих ракет вчора зайшла, дякуємо за це, – розповів Зеленський.
До речі, вчора, 10 березня, німецьке видання Der Spiegel писало, що Німеччина та партнери передадуть Україні близько 35 ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot.