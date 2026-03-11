Домой удалось вернуть 8 050 украинцев из российского плена с начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Возвращение украинцев из российского плена

– Сегодня не время для громких слов или празднований. Это просто еще один день, когда мы фиксируем сделанное и продолжаем работать. Наш принцип остается неизменным: вместе ради возвращения, – говорится в сообщении.

В Координационном штабе рассказали, что за четыре года работы удалось вернуть домой 8 050 украинцев из российского плена.

Там отмечают, что понимают боль и усталость людей, которые ждут своих родных. Однако впереди еще очень много сложной, даже часто невидимой работы.

За четыре года работы Координационный штаб организовал и провел более 70 обменов пленными.

Там поблагодарили всех, кто работает ради возвращения украинских граждан домой.

