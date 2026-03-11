Из плена РФ вернули более 8 тыс. украинцев: результаты работы Коордштаба
- За четыре года деятельности Координационному штабу удалось освободить из российского плена 8050 украинцев, проведя более 70 успешных этапов обмена.
- Несмотря на сложность процесса, работа над возвращением всех защитников и гражданских лиц продолжается в непрерывном режиме.
Домой удалось вернуть 8 050 украинцев из российского плена с начала полномасштабного вторжения РФ.
Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Возвращение украинцев из российского плена
– Сегодня не время для громких слов или празднований. Это просто еще один день, когда мы фиксируем сделанное и продолжаем работать. Наш принцип остается неизменным: вместе ради возвращения, – говорится в сообщении.
В Координационном штабе рассказали, что за четыре года работы удалось вернуть домой 8 050 украинцев из российского плена.
Там отмечают, что понимают боль и усталость людей, которые ждут своих родных. Однако впереди еще очень много сложной, даже часто невидимой работы.
За четыре года работы Координационный штаб организовал и провел более 70 обменов пленными.
Там поблагодарили всех, кто работает ради возвращения украинских граждан домой.