Обмен пленными 6 марта: в Украину вернулись еще 300 военных и двое гражданских
В пятницу, 6 марта, в Украину удалось вернуть украинских защитников в рамках обмена пленными.
Обмен пленными 6 марта: что известно
Украине удалось вернуть из России 300 пленных защитников и двух гражданских. Обмен прошел 6 марта 2026 года.
— Среди них ребята из Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, нашей пограничной службы. Рядовые, сержанты, офицеры. Защищали Украину на разных направлениях: Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском, в Мариуполе. Большинство из них были в плену более года, некоторые – с 2022 года, — сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Как сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, среди тех, кто сегодня вернулся домой – 17 военнослужащих системы МВД: 10 гвардейцев и 7 пограничников.
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что среди освобожденных сегодня защитников, кроме солдат и сержантов, есть офицеры. Самому молодому освобожденному пленнику исполнилось 26 лет, самому старшему — 60.
Освобожденные защитники будут доставлены в медицинские центры для прохождения всех необходимых обследований, дальнейшего лечения и медицинской реабилитации. Им будет оказана необходимая помощь, они получат документы и денежные выплаты.
– Мы позаботимся, чтобы наши военные получили всю необходимую помощь от лучших специалистов. Впереди – длительное и комплексное лечение, реабилитация и восстановление после пережитого. Весь комплекс поддержки обеспечим, – сообщил Игорь Клименко.
Глава нашего государства поблагодарил всех украинских воинов, которые обеспечивают этот результат, пополняя обменный фонд для Украины, а также всю команду, которая работала ради этого результата. Отдельно Зеленский поблагодарил США за посредничество.
По его словам, важно, что договоренности сработали, и мы обязательно должны вернуть всех наших людей.
Как сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, сегодня состоялся второй и заключительный этап обмена пленными в соответствии с договоренностями в Женеве.
Напомним, что вчера в Украину в рамках обмена пленными 200 на 200 вернулись украинские защитники Мариуполя, Донетчины, Луганщины, Харьковщины, Запорожья.
Перед этим обмен пленниками между Украиной и РФ состоялся 5 февраля. Тогда домой вернули 157 украинцев.
4 марта президент Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на то что проведение трехсторонней встречи между Украиной, РФ и США откладывается из-за ситуации в Иране, наше государство ожидает хороших новостей относительно обменов пленными.
Фото: Владимир Зеленский