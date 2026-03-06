В пятницу, 6 марта, в Украину удалось вернуть украинских защитников в рамках обмена пленными.

Обмен пленными 6 марта: что известно

Украине удалось вернуть из России 300 пленных защитников и двух гражданских. Обмен прошел 6 марта 2026 года.

— Среди них ребята из Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, нашей пограничной службы. Рядовые, сержанты, офицеры. Защищали Украину на разных направлениях: Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском, в Мариуполе. Большинство из них были в плену более года, некоторые – с 2022 года, — сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, среди тех, кто сегодня вернулся домой – 17 военнослужащих системы МВД: 10 гвардейцев и 7 пограничников.

Сейчас смотрят

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что среди освобожденных сегодня защитников, кроме солдат и сержантов, есть офицеры. Самому молодому освобожденному пленнику исполнилось 26 лет, самому старшему — 60.

Освобожденные защитники будут доставлены в медицинские центры для прохождения всех необходимых обследований, дальнейшего лечения и медицинской реабилитации. Им будет оказана необходимая помощь, они получат документы и денежные выплаты.

– Мы позаботимся, чтобы наши военные получили всю необходимую помощь от лучших специалистов. Впереди – длительное и комплексное лечение, реабилитация и восстановление после пережитого. Весь комплекс поддержки обеспечим, – сообщил Игорь Клименко.

Глава нашего государства поблагодарил всех украинских воинов, которые обеспечивают этот результат, пополняя обменный фонд для Украины, а также всю команду, которая работала ради этого результата. Отдельно Зеленский поблагодарил США за посредничество.

По его словам, важно, что договоренности сработали, и мы обязательно должны вернуть всех наших людей.

Как сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, сегодня состоялся второй и заключительный этап обмена пленными в соответствии с договоренностями в Женеве.

Напомним, что вчера в Украину в рамках обмена пленными 200 на 200 вернулись украинские защитники Мариуполя, Донетчины, Луганщины, Харьковщины, Запорожья.

Перед этим обмен пленниками между Украиной и РФ состоялся 5 февраля. Тогда домой вернули 157 украинцев.

4 марта президент Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на то что проведение трехсторонней встречи между Украиной, РФ и США откладывается из-за ситуации в Иране, наше государство ожидает хороших новостей относительно обменов пленными.

Фото: Владимир Зеленский

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.