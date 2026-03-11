Додому вдалося повернути 8 050 українців з російського полону з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Повернення українців з російського полону

– Сьогодні не час для гучних слів чи святкувань. Це просто ще один день, коли ми фіксуємо зроблене і продовжуємо працювати. Наш принцип залишається незмінним: разом заради повернення, – йдеться у повідомленні.

У Координаційному штабі розповіли, що за чотири роки роботи вдалося повернути додому 8050 українців з російської неволі.

Там зазначають, що розуміють біль та втому людей, які чекають на своїх рідних. Проте попереду ще дуже багато складної, навіть часто невидимої роботи.

Протягом чотирьох років роботи Координаційний штаб організував та провів понад 70 обмінів полоненими.

Там подякували всім, хто працює заради повернення українських громадян додому.

