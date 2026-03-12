Российская Федерация меняет тактику применения ударных беспилотников Shahed для атак на территории Украины.

Об этом сообщил заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров в интервью журналистке Янине Соколовой.

К какой тактике прибегают войска РФ

По словам Павла Елизарова, российские войска изменили подход к атакам и теперь запускают беспилотники Shahed в большом количестве одновременно, чтобы прорвать украинскую оборону.

Как утверждает заместитель командующего Воздушными силами ВСУ, российские дроны уже не летят небольшими группами.

– Это напоминает, как кабаны бегут по лесу и сносят все на своем пути. Эта модель будет дальше усиливаться, – сказал он.

Елизаров объяснил, что даже в случае расположения экипажей мобильных огневых групп в три эшелона будет сложно справиться с одновременным пролетом, например, 15 беспилотников на одном участке.

В таком случае часть российских дронов все равно прорвется, предположил заместитель командующего Воздушными силами ВСУ.

По его словам, именно поэтому ВС Вооруженных сил Украины разработали совершенно новую тактику борьбы с беспилотниками, к которой сейчас системно переходят.

С января 2026 года должность заместителя командующего Воздушными силами ВСУ занимает Павел Елизаров.

Министр обороны Украины Михаил Федоров подчеркнул, что основным приоритетом Елизарова является развитие средств противодействия беспилотникам в рамках новой системы так называемой малой ПВО.

