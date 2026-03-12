РФ меняет тактику применения Shahed: ВС ВСУ внедряют новые средства борьбы
- Российские войска изменили тактику ударов Shahed, запуская их большими группами для прорыва украинской обороны.
- В ответ на это Воздушные силы ВСУ разработали и внедряют совершенно новую стратегию противодействия массированным атакам дронов.
Российская Федерация меняет тактику применения ударных беспилотников Shahed для атак на территории Украины.
Об этом сообщил заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров в интервью журналистке Янине Соколовой.
К какой тактике прибегают войска РФ
По словам Павла Елизарова, российские войска изменили подход к атакам и теперь запускают беспилотники Shahed в большом количестве одновременно, чтобы прорвать украинскую оборону.
Как утверждает заместитель командующего Воздушными силами ВСУ, российские дроны уже не летят небольшими группами.
– Это напоминает, как кабаны бегут по лесу и сносят все на своем пути. Эта модель будет дальше усиливаться, – сказал он.
Елизаров объяснил, что даже в случае расположения экипажей мобильных огневых групп в три эшелона будет сложно справиться с одновременным пролетом, например, 15 беспилотников на одном участке.
В таком случае часть российских дронов все равно прорвется, предположил заместитель командующего Воздушными силами ВСУ.
По его словам, именно поэтому ВС Вооруженных сил Украины разработали совершенно новую тактику борьбы с беспилотниками, к которой сейчас системно переходят.
С января 2026 года должность заместителя командующего Воздушными силами ВСУ занимает Павел Елизаров.
Министр обороны Украины Михаил Федоров подчеркнул, что основным приоритетом Елизарова является развитие средств противодействия беспилотникам в рамках новой системы так называемой малой ПВО.