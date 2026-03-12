Російська Федерація змінює тактику застосування ударних безпілотників Shahed для атак на території України.

Про це повідомив заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров в інтерв’ю журналістці Яніні Соколовій.

До якої тактики вдаються війська РФ

За словами Павла Єлізарова, російські війська змінили підхід до атак і тепер запускають безпілотники Shahed у великій кількості одночасно, щоб прорвати українську оборону.

Як стверджує заступник командувача Повітряних сил ЗСУ, російські дрони вже не летять малими групами.

– Це нагадує, як кабани лісом біжать і зносять усе на своєму шляху. Ця модель далі посилюватиметься, – сказав він.

Єлізаров пояснив, що навіть у разі розташування екіпажів мобільних вогневих груп у три ешелони буде складно впоратися з одночасним прольотом, наприклад, 15 безпілотників на одній ділянці.

У такому випадку частина російських дронів усе одно прорветься, припустив заступник командувача Повітряних сил ЗСУ.

За його словами, саме тому ПС Збройних сил України розробили абсолютно нову тактику боротьби з безпілотниками, до якої зараз системно переходять.

З січня 2026 року посаду заступника командувача Повітряних сил ЗСУ обіймає Павло Єлізаров.

Міністр оборони України Михайло Федоров наголосив, що основним пріоритетом Єлізарова є розвиток засобів протидії безпілотникам в межах нової системи так званої малої ППО.

