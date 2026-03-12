РФ змінює тактику застосування Shahed: ПС ЗСУ впроваджують нові засоби боротьби
- Російські війська змінили тактику ударів Shahed, запускаючи їх великими групами для прориву української оборони.
- У відповідь на це Повітряні сили ЗСУ розробили та впроваджують абсолютно нову стратегію протидії масованим атакам дронів.
Російська Федерація змінює тактику застосування ударних безпілотників Shahed для атак на території України.
Про це повідомив заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров в інтерв’ю журналістці Яніні Соколовій.
До якої тактики вдаються війська РФ
За словами Павла Єлізарова, російські війська змінили підхід до атак і тепер запускають безпілотники Shahed у великій кількості одночасно, щоб прорвати українську оборону.
Як стверджує заступник командувача Повітряних сил ЗСУ, російські дрони вже не летять малими групами.
– Це нагадує, як кабани лісом біжать і зносять усе на своєму шляху. Ця модель далі посилюватиметься, – сказав він.
Єлізаров пояснив, що навіть у разі розташування екіпажів мобільних вогневих груп у три ешелони буде складно впоратися з одночасним прольотом, наприклад, 15 безпілотників на одній ділянці.
У такому випадку частина російських дронів усе одно прорветься, припустив заступник командувача Повітряних сил ЗСУ.
За його словами, саме тому ПС Збройних сил України розробили абсолютно нову тактику боротьби з безпілотниками, до якої зараз системно переходять.
З січня 2026 року посаду заступника командувача Повітряних сил ЗСУ обіймає Павло Єлізаров.
Міністр оборони України Михайло Федоров наголосив, що основним пріоритетом Єлізарова є розвиток засобів протидії безпілотникам в межах нової системи так званої малої ППО.