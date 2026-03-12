Соучредитель Monobank Олег Гороховский на своей странице в Threads опубликовал фото Карины Кольб, которая проходила процедуру верификации для банка. В посте он возмутился, что девушка сфотографировалась на фоне флага РФ, однако впоследствии она объяснила, что это был флаг Словении.

Этот инцидент вызвал критику со стороны как самой девушки, так и общественности, а сам Олег Гороховский публично извинился. Также на ситуацию отреагировали НБУ и Омбудсман Дмитрий Лубинец. Подробности – на Фактах ICTV.

Скандал с Гороховским: что произошло

9 марта у Threads Олега Гороховского появился пост с фотографией девушки, которая, находясь за границей, проходила процедуру верификации для Monobank. Соучредитель банка возмутился, что Карина Кольб сфотографировалась на фоне российского флага.

– Обратилась клиентка на видеоверификацию с вопросом, чего заблокировали ее счет. Сказали, что из-за того, что голова немытая… — написал он, указывая на флаг за спиной девушки.

Это вызвало волну обсуждений среди пользователей соцсетей. Они упрекнули Гороховского в распространении персональных данных клиентки и нарушении банковской тайны.

Сама девушка тоже отреагировала на публикацию Гороховского. Она в Threads заявила, что ее несправедливо обвинили в пророссийских взглядах.

Девушка объяснила, что на самом деле это был флаг не РФ, а Словении, которые очень похожи по внешнему виду. Для наглядности Карина Кольб запостила скрин из Tik-Tok, где она фотографирует флаг Словении, который лежит на земле.

Также девушка отметила, что родом из Харькова, а сейчас живет в Германии. К тому же, по словам Кольб, у нее воюет вся семья и она не поддерживает Россию, но “людям только бы кого-нибудь облить грязью”.

В то же время, какой страны на самом деле был флаг, пока не известно. На данный момент ситуацию анализируют НБУ, а соответствующие органы проверяют обстоятельства возможного нарушения законодательства по защите персональных данных и банковской тайны.

Реакция Гороховского: что говорит соучредитель и Monobank

После того, как поднялась волна возмущений, Олег Гороховский обнародовал еще один пост:

— Вижу сообщения некоторых “обеспокоенных” граждан по защите персональных данных на фото с флагом. Отвечаю: у поклонников российского мира в Украине не будет никакой защиты персональных данных. После 12 лет войны мы не можем гарантировать ни одной защиты данных колаборантам, – написал он Threads 10 марта.

Также Гороховский добавил, что “у нее на фото флаг расеи”.

Следует отметить, что, согласно украинскому законодательству, иностранцы могут открывать счета в украинских банках, однако россияне – нет.

В то же время на обращение BBC News Украина в Monobank пояснили, что “само фото человека без дополнительных данных не позволяет определить конкретного клиента и поэтому здесь нет нарушения банковской тайны или закона о персональных данных”.

– Эта публикация об общественно важной теме в условиях войны – о том, почему символика агрессора неприемлема для украинских банков, – добавили в банке.

Вечером 11 марта Олег Гороховский в Telegram публично принес извинения и заявил, что будет лучше фильтровать свои мысли и не забывать о своей ответственности.

– После стольких лет войны триколор вызывает гнев. Я увидел знамя и быстро отреагировал, не обдумывая. Сделал это как уставший от всего связанного с Россией человек. Мое отношение к этому флагу не изменилось. Отношение к поступку – да, — добавил он.

Кроме того, Гороховский заверил всех клиентов, что с их персональными данными все в порядке и никогда не будет иначе, отметив приоритетность этого аспекта для банка.

– Мы – один из наиболее атакованных кибервойсками России украинский банк и главная цель врага в финансовом секторе. За все время войны у нас не было ни одной утечки информации. Выводы сделаны. В случае возникновения подобных ситуаций, информация будет передаваться исключительно правоохранительным органам, — добавил он.

Скандал с Гороховским и персональными данными: реакция НБУ и Омбудсмана

Национальный банк Украины (НБУ) отреагировал на инцидент и анализирует обстоятельства обнародования соучредителем monobank Олегом Гороховским фотографии клиентки банка.

Также НБУ направило в банк запрос о предоставлении объяснений.

— Национальный банк в рамках осуществления функции защиты прав потребителей и надзора анализирует обстоятельства этой ситуации и направил в банк запрос о предоставлении объяснений относительно обстоятельств распространения информации, которая могла быть получена во время проведения процедур идентификации или верификации клиента и может составлять банковскую тайну, — говорится в ответе НБУ на запрос информационного агентства Интерфакс-Украина.

Регулятор указал, что после получения ответа от банка можно будет оценить его действия. Отмечается, что при установлении в ходе наблюдательных действий нарушений со стороны банка требований законодательства или нормативно-правовых актов — регулятор может применить предусмотренные законом меры воздействия.

Также на ситуацию отреагировал Омбудсман Дмитрий Лубинец, написав в Telegram, что персональные данные не могут становиться инструментом публичного давления или унижения.

Также он добавил, что закон один для всех и его нарушение не может быть оправдано эмоциями или общественным резонансом.

— Я отреагировал на ситуацию сразу — открыто производство и начата проверка обстоятельств возможного нарушения законодательства по защите персональных данных и банковской тайны, — сообщил Лубинец.

О результатах проверки и последующих шагах будет сообщено дополнительно после получения всей необходимой информации.

