Співзасновник Monobank Олег Гороховський на своїй сторінці у Threads опублікував фото Карини Кольб, яка проходила процедуру верифікації для банку. У дописі він обурився, що дівчина сфотографувалась на фоні прапора РФ, однак згодом вона пояснила, що то був прапор Словенії.

Інцидент викликав обурення як самої дівчини, так і громадськості, а сам Олег Гороховський вже публічно вибачився. Також на ситуацію відреагували НБУ та омбудсман Дмитро Лубінець. Подробиці – на Фактах ICTV.

Скандал з Гороховським: що сталося

9 березня у Threads Олега Гороховського з’явився допис з фотографією дівчини, яка з-за кордону проходила процедуру верифікації для Monobank. Співзасновник банку обурився, що Карина Кольб сфотографувалась на фоні російського прапора.

– Звернулась клієнтка на відеоверифікацію з питанням, чого заблокували її рахунок. Сказали, що через те що голова немита… – написав він, вказуючи на прапор за спиною дівчини.

Це викликало хвилю обговорень серед користувачів соцмереж, які дорікнули Гороховському у розповсюдженні персональних даних клієнтки та порушенні банківської таємниці.

Дівчина особисто відреагувала на публікацію Гороховського, зазначивши у Threads, що її несправедливо звинуватили у проросійських поглядах.

Вона пояснила, що насправді то був прапор не РФ, а Словенії, які дуже схожі на вигляд. Для наочності Карина Кольб запостила скрин з Tik-Tok, де вона фотографує прапор Словенії, що лежить на землі.

Також дівчина зауважила, що родом з Харкова, а зараз живе у Німеччині. До того ж, за словами Кольб, у неї воює вся родина і вона не підтримує Росію, але “людям лише б когось облити брудом”.

Прапор якої країни був насправді — наразі не відомо. Зараз ситуацію аналізує НБУ, а відповідні органи перевіряють обставини можливого порушення законодавства щодо захисту персональних даних і банківської таємниці.

Реакція Гороховського: що каже співзасновник та Monobank

Після того як піднялась хвиля обурення, Олег Гороховський оприлюднив ще один допис:

– Бачу дописи деяких “стурбованих” громадян щодо захисту персональних даних на фото з прапором. Відповідаю: у прихильників російського миру в Україні не буде жодного захисту персональних даних. Після 12 років війни ми не можемо гарантувати жодного захисту даних колаборантам, – написав він у Threads 10 березня.

Також Гороховський додав, що “в неї на фото “флаг расеи”.

Варто зазначити, що, згідно з українським законодавством, іноземці можуть відкривати рахунки в українських банках, а росіяни – ні.

На звернення ВВС News Україна у Monobank пояснили, що “саме фото людини без додаткових даних не дає змоги визначити конкретного клієнта, тому тут немає порушення банківської таємниці чи закону про персональні дані”.

– Ця публікація про суспільно важливу тему в умовах війни – про те, чому символіка агресора неприйнятна для українських банків, – додали у банку.

Ввечері 11 березня Олег Гороховський у Telegram публічно вибачився та заявив, що буде краще фільтрувати свої думки й не забувати про свою відповідальність.

– Після стількох років війни триколор викликає гнів. Я побачив прапор і швидко відреагував, не обдумуючи. Зробив це як людина, яка втомилася від усього пов’язаного з Росією. Моє ставлення до цього прапора не змінилося. Ставлення до вчинку – так, – додав він.

Крім того, Гороховський запевнив всіх клієнтів, що з їхніми персональними даними все гаразд і ніколи не буде інакше, наголосивши на пріоритетності цього аспекту для банку.

– Ми – один із найбільш атакованих кібервійськами Росії український банк і головна ціль ворога у фінансовому секторі. За весь час війни у нас не було жодного витоку інформації. Висновки зроблено. У разі виникнення подібних ситуацій інформація передаватиметься виключно правоохоронним органам, – додав він.

Скандал з Гороховським та персональними даними: реакція НБУ та омбудсмана

Національний банк України (НБУ) відреагував на інцидент та наразі аналізує обставини оприлюднення співзасновником Monobank Олегом Гороховським фотографії клієнтки банку.

Також НБУ направив до банку запит щодо надання пояснень.

– Національний банк у межах здійснення функції захисту прав споживачів та нагляду аналізує обставини цієї ситуації та направив до банку запит щодо надання пояснень стосовно обставин поширення інформації, яка могла бути отримана під час проведення процедур ідентифікації або верифікації клієнта та може становити банківську таємницю, – йдеться у відповіді НБУ на запит інформаційного агентства Інтерфакс-Україна.

Регулятор зазначив, що після отримання відповіді від банку можна буде оцінити його дії. У разі встановлення під час наглядових дій порушень банком вимог законодавства або нормативно-правових актів регулятор може застосувати передбачені законом заходи впливу.

Також на ситуацію відреагував омбудсман Дмитро Лубінець, написавши у Telegram, що персональні дані не можуть ставати інструментом публічного тиску чи приниження.

Також він додав, що закон один для всіх, тож його порушення не може бути виправдане емоціями чи суспільним резонансом.

– Я відреагував на ситуацію одразу — відкрито провадження та розпочато перевірку обставин можливого порушення законодавства щодо захисту персональних даних і банківської таємниці, – повідомив Лубінець.

Про результати перевірки та подальші кроки буде повідомлено додатково після отримання всієї необхідної інформації.

