В Купянске Харьковской области в окружении украинских военных находится около двух десятков российских солдат.

Об этом заявил спикер Объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

Российские военные в окружении в Купянске

По его словам, российские военные устроили укрытие в подвалах здания больницы, от которой после боевых действий остались только руины.

Изначально там находилось более 50 оккупантов, однако сейчас их количество сократилось примерно до 20.

— Они фактически сидят в подвале здания больницы, от которой что-то осталось. Там сейчас около 20 человек — сначала было около 50 человек. Они превратили несколько небольших подвалов в крепости и пытаются просто выжить, — сказал Трегубов.

По словам спикера, эти российские военные не представляют непосредственной угрозы для украинских сил и не могут проводить активные боевые действия.

Именно поэтому Силы обороны не атакуют их, чтобы не подвергать украинских военных лишнему риску.

— Зачем рисковать жизнью, чтобы выковырять их из того подвала, когда рано или поздно они там сами “закончатся”, — отметил Трегубов.

Он также добавил, что российские военные фактически остались изолированными и могут лишь символически демонстрировать присутствие РФ в городе.

Ранее спикер Объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов сообщал, что российские войска не могут восстановить свои позиции ни в самом Купянске, ни вблизи города.

По его словам, оккупанты пытаются действовать небольшими группами и иногда проводят минирование территорий.

В то же время российское командование пытается заменять личный состав на этом направлении, однако эти попытки пока не дают результата.

