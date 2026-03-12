У Куп’янську на Харківщині в оточенні українських військових перебуває близько двох десятків російських солдатів.

Про це заявив речник Угруповання Об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

Російські військові в оточенні у Куп’янську

За його словами, російські військові облаштували укриття у підвалах будівлі лікарні, від якої після бойових дій залишилися лише руїни.

Спочатку там перебувало понад 50 окупантів, однак нині їхня кількість скоротилася приблизно до 20.

— Вони фактично сидять у підвалі будівлі лікарні, від якої щось залишилось. Там зараз десь під 20 осіб — від початку було десь за 50 осіб. Вони перетворили кілька невеликих підвалів на фортеці й намагаються просто вижити, — сказав Трегубов.

За словами речника, ці російські військові не становлять безпосередньої загрози для українських сил і не можуть проводити активних бойових дій.

Саме тому Сили оборони не атакують їх, щоб не наражати українських військових на зайвий ризик.

— Навіщо ризикувати життям, щоб виколупати їх з того підвалу, коли рано чи пізно вони там самі “закінчаться”, — зазначив Трегубов.

Він також додав, що російські військові фактично залишилися ізольованими й можуть лише символічно демонструвати присутність РФ у місті.

Раніше речник Угруповання Об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов повідомляв, що російські війська не можуть відновити свої позиції ні в самому Куп’янську, ні поблизу міста.

За його словами, окупанти намагаються діяти невеликими групами та інколи проводять мінування територій.

Водночас російське командування намагається замінювати особовий склад на цьому напрямку, однак ці спроби поки не дають результату.

