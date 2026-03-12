Україна будує свій Залізний купол: чотири компоненти для захисту
- Україна розробляє власну багаторівневу систему ППО, яка через масштаб території буде значно більшою за ізраїльський Залізний купол.
- Проєкт базується на чотирьох ключових елементах і має стати економічно вигідною альтернативою дороговартісним комплексам Patriot та IRIS-T.
Україна працює над розроблення власної багаторівневої системи протиповітряної оборони. На відміну від ізраїльського Залізного купола, українська ППО враховуватиме площу держави та потребу в ширшому радіусі захисту.
Про це заявив заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров в інтерв’ю журналістці Яніні Соколовій.
Залізний купол України: яким він буде
Як зазначає Єлізаров, прикриття всієї площі України високовартісними комплексами на кшталт Patriot чи IRIS-T є недосяжним через фізичний та економічний складники.
Проте він зазначив, що альтернативою став затверджений військовим керівництвом проєкт українського Залізного купола – багаторівневої системи, що базується на чотирьох ключових елементах.
– Він відрізнятиметься від ізраїльського, тому що наш купол повинен бути набагато більшим. На нашому куполі, скажімо, ізраїльський купол – це маленька пляма, суто за розмірами, я маю на увазі, – стверджує заступник командувача Повітряних сил ЗСУ.
За його словами, зараз Збройні сили Україна системно працюють, щоб запровадити його.
Варто зазначити, що Павло Єлізаров обійняв посаду заступника командувача Повітряних сил ЗСУ у січні 2026 року.
За словами міністра оборони України Михайла Федорова, його ключовим завданням на цій посаді є розбудова так званої малої ППО для ефективної протидії російським дронам.