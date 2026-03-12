Україна працює над розроблення власної багаторівневої системи протиповітряної оборони. На відміну від ізраїльського Залізного купола, українська ППО враховуватиме площу держави та потребу в ширшому радіусі захисту.

Про це заявив заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров в інтерв’ю журналістці Яніні Соколовій.

Залізний купол України: яким він буде

Як зазначає Єлізаров, прикриття всієї площі України високовартісними комплексами на кшталт Patriot чи IRIS-T є недосяжним через фізичний та економічний складники.

Проте він зазначив, що альтернативою став затверджений військовим керівництвом проєкт українського Залізного купола – багаторівневої системи, що базується на чотирьох ключових елементах.

– Він відрізнятиметься від ізраїльського, тому що наш купол повинен бути набагато більшим. На нашому куполі, скажімо, ізраїльський купол – це маленька пляма, суто за розмірами, я маю на увазі, – стверджує заступник командувача Повітряних сил ЗСУ.

За його словами, зараз Збройні сили Україна системно працюють, щоб запровадити його.

Варто зазначити, що Павло Єлізаров обійняв посаду заступника командувача Повітряних сил ЗСУ у січні 2026 року.

За словами міністра оборони України Михайла Федорова, його ключовим завданням на цій посаді є розбудова так званої малої ППО для ефективної протидії російським дронам.

