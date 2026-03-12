Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Потери РФ на 12 марта: ВСУ уничтожили 780 оккупантов и 56 артсистем
За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали не менее 780 российских военных.
Так, общие боевые потери противника на 12 марта превысили 1 млн 276 тыс. человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Сейчас смотрят
Потери РФ на 12 марта
- личного состава – около 1 276 760 (+780);
- танков – 11 766 (+3);
- боевых бронированных машин – 24 197 (+20);
- артиллерийских систем – 38 319 (+56);
- РСЗО – 1 681 (+1);
- средств ПВО – 1 329 (+1);
- самолетов – 435;
- вертолетов – 349;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 173 068 (+2 102);
- крылатых ракет – 4 403;
- кораблей / катеров – 31;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 83 034 (+243);
- специальной техники – 4 088.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1478-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Читайте такжеПо всей Украине вечером 12 марта будут действовать отключения электроэнергии — Укрэнерго
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.