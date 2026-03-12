За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали не менее 780 российских военных.

Так, общие боевые потери противника на 12 марта превысили 1 млн 276 тыс. человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ на 12 марта

  • личного состава – около 1 276 760 (+780);
  • танков – 11 766 (+3);
  • боевых бронированных машин – 24 197 (+20);
  • артиллерийских систем – 38 319 (+56);
  • РСЗО – 1 681 (+1);
  • средств ПВО – 1 329 (+1);
  • самолетов – 435;
  • вертолетов – 349;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 173 068 (+2 102);
  • крылатых ракет – 4 403;
  • кораблей / катеров – 31;
  • подводных лодок – 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 83 034 (+243);
  • специальной техники – 4 088.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1478-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

