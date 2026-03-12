За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали не менее 780 российских военных.

Так, общие боевые потери противника на 12 марта превысили 1 млн 276 тыс. человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Сейчас смотрят

Потери РФ на 12 марта

личного состава – около 1 276 760 (+780);

танков – 11 766 (+3);

боевых бронированных машин – 24 197 (+20);

артиллерийских систем – 38 319 (+56);

РСЗО – 1 681 (+1);

средств ПВО – 1 329 (+1);

самолетов – 435;

вертолетов – 349;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 173 068 (+2 102);

крылатых ракет – 4 403;

кораблей / катеров – 31;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 83 034 (+243);

специальной техники – 4 088.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1478-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.