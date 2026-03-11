Завтра, 12 марта, во всех регионах Украины с 17:00 до 23:00 будут применяться графики почасового отключения света и ограничения мощности (для промышленных потребителей).

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Графики отключения света в Украине на 12 марта

В Укрэнерго отмечают, что ситуация в украинской энергосистеме может измениться. Время и продолжительность отключений по своему адресу можно узнать на официальных страницах облэнерго.

Причина применения ограничений – последствия предыдущих российских ракетно-дроновых атак.

11 марта в части регионов с 08:00 до конца суток применялись графики почасового отключения электроэнергии и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).

Напомним, что 10 марта Киевский городской совет принял план энергоустойчивости столицы. Предусматриваются меры по обеспечению бесперебойного энергоснабжения и восстановлению критической инфраструктуры. Программа устойчивости столицы разрабатывалась еще в 2023 году.

Документ предусматривает уменьшение зависимости от централизованной системы энерго- и теплоснабжения, развитие распределенной генерации и резервных систем, восстановление объектов критической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что два дня подряд Россия атакует дронами нефтетранспортную инфраструктуру Нафтогаза на юге Украины. Зафиксированы повреждения и разрушения на одной из перекачивающих станций.

