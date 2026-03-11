По всей Украине вечером 12 марта будут действовать отключения электроэнергии — Укрэнерго
Завтра, 12 марта, во всех регионах Украины с 17:00 до 23:00 будут применяться графики почасового отключения света и ограничения мощности (для промышленных потребителей).
Об этом сообщили в Укрэнерго.
Графики отключения света в Украине на 12 марта
В Укрэнерго отмечают, что ситуация в украинской энергосистеме может измениться. Время и продолжительность отключений по своему адресу можно узнать на официальных страницах облэнерго.
Причина применения ограничений – последствия предыдущих российских ракетно-дроновых атак.
11 марта в части регионов с 08:00 до конца суток применялись графики почасового отключения электроэнергии и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).
Напомним, что 10 марта Киевский городской совет принял план энергоустойчивости столицы. Предусматриваются меры по обеспечению бесперебойного энергоснабжения и восстановлению критической инфраструктуры. Программа устойчивости столицы разрабатывалась еще в 2023 году.
Документ предусматривает уменьшение зависимости от централизованной системы энерго- и теплоснабжения, развитие распределенной генерации и резервных систем, восстановление объектов критической инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что два дня подряд Россия атакует дронами нефтетранспортную инфраструктуру Нафтогаза на юге Украины. Зафиксированы повреждения и разрушения на одной из перекачивающих станций.