Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 780 російських військових.

Так, загальні бойові втрати противника на 12 березня перевищили 1 млн 276 тис. осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 12 березня

  • особового складу – близько 1 276 760 (+780);
  • танків – 11 766 (+3);
  • бойових броньованих машин – 24 197 (+20);
  • артилерійських систем – 38 319 (+56);
  • РСЗВ – 1 681 (+1);
  • засобів ППО – 1 329 (+1);
  • літаків – 435;
  • гелікоптерів – 349;
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 173 068 (+2 102);
  • крилатих ракет – 4 403;
  • кораблів / катерів – 31;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 83 034 (+243);
  • спеціальної техніки – 4 088.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1478-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
По всій Україні ввечері 12 березня діятимуть відключення електроенергії — Укренерго
світло Херсон ЛЕП

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВтрати ворогаГенеральний штаб України
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.