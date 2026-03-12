Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 12 березня: ЗСУ знищили 780 окупантів та 56 артсистем
Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 780 російських військових.
Так, загальні бойові втрати противника на 12 березня перевищили 1 млн 276 тис. осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Зараз дивляться
Втрати РФ на 12 березня
- особового складу – близько 1 276 760 (+780);
- танків – 11 766 (+3);
- бойових броньованих машин – 24 197 (+20);
- артилерійських систем – 38 319 (+56);
- РСЗВ – 1 681 (+1);
- засобів ППО – 1 329 (+1);
- літаків – 435;
- гелікоптерів – 349;
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 173 068 (+2 102);
- крилатих ракет – 4 403;
- кораблів / катерів – 31;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 83 034 (+243);
- спеціальної техніки – 4 088.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1478-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.