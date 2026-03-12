Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 780 російських військових.

Так, загальні бойові втрати противника на 12 березня перевищили 1 млн 276 тис. осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати РФ на 12 березня

особового складу – близько 1 276 760 (+780);

танків – 11 766 (+3);

бойових броньованих машин – 24 197 (+20);

артилерійських систем – 38 319 (+56);

РСЗВ – 1 681 (+1);

засобів ППО – 1 329 (+1);

літаків – 435;

гелікоптерів – 349;

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 173 068 (+2 102);

крилатих ракет – 4 403;

кораблів / катерів – 31;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 83 034 (+243);

спеціальної техніки – 4 088.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1478-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

