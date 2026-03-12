Президент Франції Емманeель Макрон та президент України Володимир Зеленський зустрінуться цієї п’ятниці у Парижі.

Макрон і Зеленський зустрінуться у Парижі

Переговори відбудуться в Єлисейському палаці.

Про це повідомляє BFMTV із посиланням на джерело в офісі французького президента.

Зараз дивляться

Під час зустрічі лідери планують обговорити ситуацію навколо України, а також подальшу підтримку з боку Франції та європейських партнерів.

– Обидва лідери обговорять поточну ситуацію, підтримку Франції та європейських партнерів у захисті України, а також засоби посилення тиску на Росію, зокрема боротьбу з її тіньовим флотом, – заявили в Єлисейському палаці.

Також президенти торкнуться теми досягнення миру та безпекових гарантій для України.

Зокрема, Макрон і Зеленський обговорять “умови справедливого і тривалого миру та підіб’ють підсумки щодо зобов’язань, взятих у рамках Коаліції рішучих щодо гарантій безпеки.

Засідання цієї коаліції відбулося 24 лютого – у річницю повномасштабного вторгнення Росії.

Тоді учасники підтвердили свою роль у наданні багаторівневих гарантій безпеки для України за підтримки США.

Раніше, 6 січня, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський підписали декларацію про наміри щодо можливого розгортання військ в Україні у разі укладення мирної угоди.

Документ передбачає потенційну участь союзників у гарантіях безпеки після завершення війни.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.