Зеленський і Макрон проведуть зустріч у Парижі 13 березня: що відомо
- Президенти України та Франції проведуть зустріч у Парижі в Єлисейському палаці.
- Серед тем переговорів – підтримка України та посилення тиску на Росію.
- Лідери також планують обговорити гарантії безпеки та умови тривалого миру.
Президент Франції Емманeель Макрон та президент України Володимир Зеленський зустрінуться цієї п’ятниці у Парижі.
Макрон і Зеленський зустрінуться у Парижі
Переговори відбудуться в Єлисейському палаці.
Про це повідомляє BFMTV із посиланням на джерело в офісі французького президента.
Під час зустрічі лідери планують обговорити ситуацію навколо України, а також подальшу підтримку з боку Франції та європейських партнерів.
– Обидва лідери обговорять поточну ситуацію, підтримку Франції та європейських партнерів у захисті України, а також засоби посилення тиску на Росію, зокрема боротьбу з її тіньовим флотом, – заявили в Єлисейському палаці.
Також президенти торкнуться теми досягнення миру та безпекових гарантій для України.
Зокрема, Макрон і Зеленський обговорять “умови справедливого і тривалого миру та підіб’ють підсумки щодо зобов’язань, взятих у рамках Коаліції рішучих щодо гарантій безпеки.
Засідання цієї коаліції відбулося 24 лютого – у річницю повномасштабного вторгнення Росії.
Тоді учасники підтвердили свою роль у наданні багаторівневих гарантій безпеки для України за підтримки США.
Раніше, 6 січня, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський підписали декларацію про наміри щодо можливого розгортання військ в Україні у разі укладення мирної угоди.
Документ передбачає потенційну участь союзників у гарантіях безпеки після завершення війни.