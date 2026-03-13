Несмотря на сложную ситуацию, государство продолжает выплачивать пенсии и социальные выплаты наиболее незащищенным слоям населения. Но все же есть случаи, когда могут задерживаться пенсии.

Факты ICTV пытались разобраться, почему задерживают пенсию и что делать в таком случае.

Почему задерживают пенсию ВПЛ

Чаще всего задержки пенсии касаются внутренне перемещенных пенсионеров, которые должны доказать свою личность и пройти процедуру идентификации. То есть пенсионеры, которые этого не сделали, могут не получить пенсию до тех пор, пока не подтвердят свою личность и не пройдут процедуру идентификации.

Для этого не обязательно приходить в отделение Ощадбанка. Ведь выполнить процесс идентификации можно онлайн. Проще всего это сделать через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда Украины или через видеосвязь со специалистом.

Лица, временно проживающие за пределами Украины, могут обратиться в дипломатические представительства.

В Пенсионном фонде Украины напомнили об условиях получения пенсий и страховых выплат для людей, находящихся на временно оккупированных территориях или выехавших оттуда на подконтрольную Украине территорию.

В частности, выплата пенсии или страховых средств таким гражданам осуществляется только при условии, что они не получают аналогичные выплаты от органов пенсионного обеспечения Российской Федерации. О том, что человек не получает пенсию или страховые выплаты со стороны РФ, необходимо сообщить в соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

Также в ведомстве пояснили: гражданам, которые с 1 января 2025 года по 1 февраля 2026 года прошли физическую идентификацию, но по состоянию на 1 февраля 2026 года не подали подтверждение о неполучении выплат от российской стороны, пенсии и страховые выплаты временно продлили.

Однако такое продление будет действовать только до момента подачи соответствующего уведомления, и в любом случае не дольше 1 апреля 2026 года. Такую норму предусматривает постановление Кабинета Министров Украины от 3 февраля 2026 года № 126.

Будет ли задержка пенсии в Украине в 2026 году

По данным Пенсионного фонда Украины, по состоянию на 12 марта уже профинансирован ряд социальных выплат гражданам:

В частности, на пенсионные выплаты направлено 38,2 млрд гривен. Из этой суммы 6,9 млрд гривен перечислено через АО Укрпочта, а ещё 31,3 млрд гривен — через уполномоченные банки.

Кроме того, на жилищные субсидии и различные виды помощи выделили 4,6 млрд гривен. Еще 2,3 млрд гривен направили на страховые выплаты, из которых 1,1 млрд гривен пошло на оплату больничных.

Также 6,4 млрд гривен было профинансировано на государственную социальную помощь и другие выплаты.

В Пенсионном фонде добавляют, что в течение марта учреждения фонда уже оказали 762,5 тысячи услуг людям, которые обратились за консультациями или оформлением выплат.

Что делать, если задерживают пенсию в Украине

Пенсионный фонд продолжает реализовывать решение правительства и взял на себя администрирование таких выплат.

Специалисты Пенсионного фонда делают все возможное, чтобы люди и в дальнейшем получали поддержку без лишних сложностей и длинных очередей.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь в контакт-центр:

0 800 503 753 (звонки бесплатные)

(044) 281-08-70

(044) 281-08-71

Прежде всего нужно проверить срок действия банковской карты. Это можно сделать в собственном кабинете или просто посмотреть на цифры на пластиковой карте. Если срок действия карты истек, нужно узнать, возможно ли его автоматически продлить. Если нет, то карту придется перевыпустить. Для этого стоит обратиться в отделение банка.

Даже если срок действия карты закончился, это вовсе не означает, что пенсионер не сможет получить собственных средств. Пенсия продолжает поступать на счет пенсионера, поэтому ее можно получить, заказав другую карту. Если же деньги нужны срочно, то можно обратиться в отделение банка с паспортом и получить наличные в кассе.

