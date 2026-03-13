Попри складну ситуацію, держава продовжує виплачувати пенсії та соціальні виплати найбільш незахищеним верствам населення. Але все ж таки є випадки, коли можуть затримуватися пенсії.

Факти ICTV намагалися розібратися, чому затримують пенсію та що робити в такому випадку.

Чому затримують пенсію ВПО

Найчастіше затримки пенсії стосуються внутрішньо переміщених пенсіонерів, які повинні довести власну особу та пройти процедуру ідентифікації. Тобто пенсіонери, які цього не зробили, можуть не отримати пенсію доти, доки не підтвердять власну особу та не пройдуть процедуру ідентифікації.

Для цього не обов’язково приходити до відділення Ощадбанку. Адже виконати процес ідентифікації можна онлайн. Найпростіше це зробити через особистий кабінет на сайті Пенсійного фонду України або через відеозв’язок зі спеціалістом.

Особи, які тимчасово проживають за межами України, можуть звернутися до дипломатичних представництв.

У Пенсійному фонді України нагадали про умови отримання пенсій та страхових виплат для людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або виїхали звідти на підконтрольну Україні територію.

Зокрема, виплата пенсії чи страхових коштів таким громадянам здійснюється лише за умови, що вони не отримують аналогічні виплати від органів пенсійного забезпечення російської федерації. Про те, що людина не отримує пенсію чи страхові виплати з боку рф, необхідно повідомити відповідний територіальний орган Пенсійного фонду України.

Також у відомстві пояснили: громадянам, які з 1 січня 2025 року до 1 лютого 2026 року пройшли фізичну ідентифікацію, але станом на 1 лютого 2026 року не подали підтвердження про неотримання виплат від російської сторони, пенсії та страхові виплати тимчасово продовжили.

Однак таке продовження діятиме лише до моменту подання відповідного повідомлення, і в будь-якому разі не довше ніж до 1 квітня 2026 року. Таку норму передбачає постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2026 року №126.

Чи буде затримка пенсії в Україні у 2026 році

За повідомленням Пенсійного фонду України, станом на 12 березня вже профінансовано низку соціальних виплат для громадян:

Зокрема, на пенсійні виплати спрямовано 38,2 млрд гривень. Із цієї суми 6,9 млрд гривень перерахували через АТ Укрпошта, а ще 31,3 млрд гривень — через уповноважені банки.

Крім того, на житлові субсидії та різні види допомоги виділили 4,6 млрд гривень. Ще 2,3 млрд гривень спрямували на страхові виплати, з яких 1,1 млрд гривень пішов на оплату лікарняних.

Також 6,4 млрд гривень було профінансовано на державну соціальну допомогу та інші виплати.

У Пенсійному фонді додають, що протягом березня установи фонду вже надали 762,5 тисячі послуг людям, які звернулися за консультаціями або оформленням виплат.

Що робити, якщо затримують пенсію в Україні

Пенсійний фонд продовжує реалізовувати рішення уряду й взяв на себе адміністрування таких виплат.

Фахівці Пенсійного фонду роблять все можливе, щоб люди і надалі отримували підтримку без зайвих складнощів і довгих черг.

Якщо у вас є запитання, звертайтесь до контакт-центру:

0 800 503 753 (дзвінки безкоштовні)

(044) 281-08-70

(044) 281-08-71

Насамперед потрібно перевірити термін дії банківської картки. Це можна зробити у власному кабінеті чи просто подивитися на цифри на пластиковій карті. Якщо термін дії карти закінчився, потрібно дізнатися, чи можливо його автоматично подовжити. Якщо ні, то карту доведеться перевипустити. Для цього варто звернутися у відділення банку.

Навіть, якщо термін дії картки закінчився, це зовсім не означає, що пенсіонер не зможе отримати власних коштів. Пенсія продовжує надходити на рахунок пенсіонера, тому її можна отримати, замовивши іншу картку. Якщо ж гроші потрібні терміново, то можна звернутися до відділення банку з паспортом та отримати готівку у касі.

