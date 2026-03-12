1500 грн доплаты пенсионерам: Зеленский анонсировал новую программу поддержки
- Украина запускает новую программу социальной поддержки.
- 1 500 грн получат не менее 13 млн украинцев.
- Доплата коснется пенсионеров и получателей соцпомощи.
В Украине готовят новую программу финансовой поддержки для пенсионеров и людей, получающих социальную помощь.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Доплата для пенсионеров: что известно
По его словам, во время совещания с правительством было решено подготовить новые программы поддержки для украинцев.
В частности, Министерство социальной политики должно разработать программу специальной доплаты для пенсионеров и людей, получающих социальную помощь.
Выплаты планируют запустить уже в апреле.
По словам президента, помощь получат не менее 13 млн украинцев.
Размер доплаты составит 1 500 грн.
Владимир Зеленский отмечает, что средства будут начисляться автоматически — без подачи заявлений или дополнительных документов.
— Средства должны поступить людям без какой-либо бюрократии и будут начислены автоматически именно тем, чей уровень доходов означает, что поддержка необходима, — отметил Зеленский.
Президент сообщил, что поручил подготовить соответствующие программы во время совещания с членами правительства.
Речь идет о премьер-министре Юлии Свириденко, первом вице-премьере Денисе Шмыгале, а также министрах Алексее Соболеве и Денисе Улютине.