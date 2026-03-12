В Украине готовят новую программу финансовой поддержки для пенсионеров и людей, получающих социальную помощь.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Доплата для пенсионеров: что известно

По его словам, во время совещания с правительством было решено подготовить новые программы поддержки для украинцев.

В частности, Министерство социальной политики должно разработать программу специальной доплаты для пенсионеров и людей, получающих социальную помощь.

Выплаты планируют запустить уже в апреле.

По словам президента, помощь получат не менее 13 млн украинцев.

Размер доплаты составит 1 500 грн.

Владимир Зеленский отмечает, что средства будут начисляться автоматически — без подачи заявлений или дополнительных документов.

— Средства должны поступить людям без какой-либо бюрократии и будут начислены автоматически именно тем, чей уровень доходов означает, что поддержка необходима, — отметил Зеленский.

Президент сообщил, что поручил подготовить соответствующие программы во время совещания с членами правительства.

Речь идет о премьер-министре Юлии Свириденко, первом вице-премьере Денисе Шмыгале, а также министрах Алексее Соболеве и Денисе Улютине.

