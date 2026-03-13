Шмыгаль о состоянии энергетики: 3,5 ГВт генерации уже восстановлено, в планах — еще 4 ГВт
- Украинские энергетики восстановили 3,5 ГВт поврежденной генерации после российских атак и планируют восстановить еще 4 ГВт.
- К концу мая ожидается возвращение более 2 ГВт мощностей, что поможет в плановых ремонтах атомных блоков.
- Импорт электроэнергии продолжается и покрывает 12% общего потребления в стране.
Украинские энергетики восстановили уже 3,5 ГВт мощностей ТЭС, ТЭЦ и ГЭС с более чем 9 ГВт, поврежденных российскими атаками.
Шмигаль о восстановлении энергетики
Об этом сообщил первый вице-премьер, министр энергетики Украины Денис Шмигаль в пятницу 13 марта.
– Работа продолжается, в планах восстановления ориентировочно 4 ГВт. До конца мая можно восстановить более 2 ГВт, что поможет системе во время плановых ремонтов атомных энергоблоков, – отметил Шмигаль во время Часа правительства в Верховной Раде.
По словам Министра, Украина активно сотрудничает со странами ЕС, получает оборудование из выведенных из эксплуатации электростанций и расширяет круг партнеров для восстановления энергетических объектов.
– В марте ситуацию в энергосистеме удалось стабилизировать. В некоторых регионах отключений вообще нет, в других – одна-полторы очереди. Дефицит на пике потребления около 1 ГВт. Солнце продолжает давать больше энергии, поэтому в непиковые часы ограничений нет по всей стране, – добавил Шмигаль.
Министр также сообщил, что импорт электроэнергии в Украину продолжается и составляет 12% от общего потребления.
Напомним, ранее Шмигаль сообщал, что с начала полномасштабного вторжения украинская энергосистема выдержала более 5,9 тыс. вражеских атак, что привело к потере 9 ГВт мощностей генерации.