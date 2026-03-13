Шмигаль про стан енергетики: 3,5 ГВт генерації вже відновлено, у планах – ще 4 ГВт
Українські енергетики відновили вже 3,5 ГВт потужностей ТЕС, ТЕЦ і ГЕС із понад 9 ГВт, пошкоджених російськими атаками.
Шмигаль про відновлення енергетики
Про це повідомив перший віцепрем’єр, міністр енергетики України Денис Шмигаль у п’ятницю, 13 березня.
– Робота триває, у планах відновлення орієнтовно 4 ГВт. До кінця травня можливо відновити більше 2 ГВт, що допоможе системі під час планових ремонтів атомних енергоблоків, – зазначив Шмигаль під час Години уряду у Верховній Раді.
За словами міністра, Україна активно співпрацює з країнами ЄС, отримує обладнання з виведених з експлуатації електростанцій і розширює коло партнерів для відновлення енергетичних об’єктів.
– У березні ситуацію в енергосистемі вдалося стабілізувати. У деяких регіонах відключень взагалі немає, в інших – одна-півтори черги. Дефіцит на піку споживання близько 1 ГВт. Сонце продовжує давати більше енергії, тому в непікові години обмежень немає по всій країні, – додав Шмигаль.
Міністр також повідомив, що імпорт електроенергії в Україну триває і становить 12% від загального споживання.
Нагадаємо, раніше Шмигаль повідомляв, що з початку повномасштабного вторгнення українська енергосистема витримала понад 5,9 тис. ворожих атак, що призвели до втрати 9 ГВт потужностей генерації.