Українські енергетики відновили вже 3,5 ГВт потужностей ТЕС, ТЕЦ і ГЕС із понад 9 ГВт, пошкоджених російськими атаками.

Про це повідомив перший віцепрем’єр, міністр енергетики України Денис Шмигаль у п’ятницю, 13 березня.

– Робота триває, у планах відновлення орієнтовно 4 ГВт. До кінця травня можливо відновити більше 2 ГВт, що допоможе системі під час планових ремонтів атомних енергоблоків, – зазначив Шмигаль під час Години уряду у Верховній Раді.

За словами міністра, Україна активно співпрацює з країнами ЄС, отримує обладнання з виведених з експлуатації електростанцій і розширює коло партнерів для відновлення енергетичних об’єктів.

– У березні ситуацію в енергосистемі вдалося стабілізувати. У деяких регіонах відключень взагалі немає, в інших – одна-півтори черги. Дефіцит на піку споживання близько 1 ГВт. Сонце продовжує давати більше енергії, тому в непікові години обмежень немає по всій країні, – додав Шмигаль.

Міністр також повідомив, що імпорт електроенергії в Україну триває і становить 12% від загального споживання.

Нагадаємо, раніше Шмигаль повідомляв, що з початку повномасштабного вторгнення українська енергосистема витримала понад 5,9 тис. ворожих атак, що призвели до втрати 9 ГВт потужностей генерації.

