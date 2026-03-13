В Верховная Рада Украины зарегистрировали законопроект №15076, который предлагает внести изменения в законодательство по мобилизационной подготовке.

Закон о мобилизации: что может измениться для военнообязанных

Законопроект №15076 должен урегулировать проверку военно-учетных документов (ВУД) и вручение повесток.

Авторы документа объясняют, что на практике часто возникают конфликты между гражданами и представителями ТЦК, а законопроект поможет избежать этого.

В документе предлагается четко определить полномочия работников ТЦК при проверке документов. В частности, они не смогут самостоятельно составлять протоколы и принудительно задерживать граждан. Такие действия разрешается осуществлять только полиции, и только в случаях, когда лицо находится в розыске за игнорирование повесток.

— Работники ТЦК могут инициировать задержание только в том случае, если человек находится в розыске за игнорирование повесток, но физически задерживать и доставлять лицо может только полиция. Любое самостоятельное задержание представителями ТЦК незаконно, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект также предусматривает четкий механизм реагирования на нарушения. Если военнообязанный не явится в ТЦК без уважительных причин или откажется получить повестку, должностное лицо центра комплектования в течение 14 дней будет рассматривать дело об административном правонарушении.

После этого информацию могут внести в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, а руководитель ТЦК будет иметь право обратиться в полицию относительно задержания и доставки человека в центр комплектования.

Кроме того, законопроект предлагает определить порядок вручения повесток. Их могут передавать лично или отправлять заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Если во время проверки ВУД или по данным Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов выявляются признаки нарушения правил военного учета или законодательства о мобилизации, представители ТЦК:

разъясняют гражданину цель мобилизации;

информируют о правах и обязанностях военнообязанных;

объясняют правила военного учета и ответственность за их нарушение;

вручают повестку с указанием даты и времени явки в ТЦК;

дата и время прибытия должны согласовываться с военнообязанным лицом, но не позднее чем через три дня с момента вручения повестки.

Отказ от получения повестки, согласно проекту закона, считается нарушением законодательства об обороне и мобилизационной подготовке и влечет административную ответственность. Такой отказ должен быть зафиксирован надлежащими средствами доказательств.

Авторы документа считают, что четкое законодательное урегулирование этих процедур поможет избежать конфликтов, уменьшить количество судебных споров и повысить эффективность мобилизационных мер.

