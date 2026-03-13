У Верховна Рада України зареєстрували законопроєкт №15076, який пропонує внести зміни до законодавства щодо мобілізаційної підготовки.

Закон про мобілізацію: що може змінитися для військовозобов’язаних

Законопроєкт №15076 має врегулювати перевірку військово-облікових документів (ВОД) і вручення повісток.

Автори документа пояснюють, що на практиці часто виникають конфлікти між громадянами та представниками ТЦК, а законопроєкт якраз допоможе знизити їх ймовірність у майбутньому.

У документі пропонується чітко визначити повноваження працівників ТЦК під час перевірки документів. Зокрема, вони не зможуть самостійно складати протоколи та примусово затримувати громадян. Такі дії дозволяється здійснювати лише поліції, і тільки у випадках, коли особа знаходиться у розшуку за ігнорування повісток.

– Працівники ТЦК можуть ініціювати затримання лише в разі, коли людина перебуває в розшуку за ігнорування повісток, але фізично затримувати і доставляти особу може тільки поліція. Будь-яке самостійне затримання представниками ТЦК є незаконним, – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Законопроєкт також передбачає чіткий механізм реагування на порушення. Якщо військовозобов’язаний не з’явиться до ТЦК без поважних причин або відмовиться отримати повістку, посадова особа центру комплектування протягом 14 днів розглядатиме справу про адміністративне правопорушення.

Після цього інформацію можуть внести до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а керівник ТЦК матиме право звернутися до поліції щодо затримання та доставлення людини до центру комплектування.

Окрім цього, законопроєкт пропонує визначити порядок вручення повісток. Їх можуть передавати особисто або надсилати рекомендованим поштовим відправленням із повідомленням про вручення.

Якщо під час перевірки ВОД або за даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів виявляються ознаки порушення правил військового обліку чи законодавства про мобілізацію, представники ТЦК:

роз’яснюють громадянину мету мобілізації;

інформують про права та обов’язки військовозобов’язаних;

пояснюють правила військового обліку та відповідальність за їх порушення;

вручають повістку із зазначенням дати та часу явки до ТЦК;

дата та час прибуття мають погоджуватися з військовозобов’язаною особою, але не пізніше ніж через три дні з моменту вручення повістки.

Відмова від отримання повістки, відповідно до проєкту закону, вважається порушенням законодавства про оборону та мобілізаційну підготовку і тягне адміністративну відповідальність. Така відмова повинна бути зафіксована належними засобами доказування.

Автори документа вважають, що чітке законодавче врегулювання цих процедур допоможе уникнути конфліктів, зменшити кількість судових спорів і підвищити ефективність мобілізаційних заходів.

Пов'язані теми:

