Україна схвалює рішення Міжнародного кримінального суду розпочати розслідування злочинів режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Розслідування МКС щодо режиму Лукашенка: реакція України

За словами Андрія Сибіги, Україна підтримує рішення Міжнародного кримінального суду перейти до відкритого розслідування злочинів режиму Лукашенка проти білоруського народу.

— Ми схвалюємо рішення Міжнародного кримінального суду розпочати ініційоване Литвою розслідування злочинів режиму Лукашенка проти народу Білорусі, — наголосив Сибіга.

Міністр зазначив, що цей крок є важливим сигналом щодо невідворотності відповідальності.

— Це посилає потужний сигнал про те, що безкарності не буде навіть для тих, хто вважає себе вище закону і будь-яких норм гуманності, — додав він.

Сибіга наголосив, що Україна давно виступає за притягнення режиму Лукашенка до відповідальності.

Зокрема, як за злочини проти власного народу, так і за підтримку Росії у війні проти України.

За його словами, справедливість необхідна для майбутнього демократичної та європейської Білорусі.

Раніше президент Чехії Петр Павел заявив, що європейські країни, які не межують безпосередньо з Росією та Білоруссю, не завжди усвідомлюють рівень загроз, які походять від цих держав.

За його словами, серед гібридних загроз — організована владою нелегальна міграція, спрямована на дестабілізацію сусідніх країн.

Павел також наголосив, що країни Балтії значно серйозніше оцінюють ці ризики та активно підтримують Україну, зокрема збільшуючи витрати на оборону та допомогу Києву.

