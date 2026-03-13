Тимчасове водійське посвідчення видається особам, які вперше отримують право керування транспортними засобами, строком на 2 роки. Після закінчення цього терміну водій може обміняти його на постійне посвідчення, строк дії яких 30 років.

Як обміняти тимчасове посвідчення водія на постійне, куди звертатися та які документи необхідні

Обмін тимчасового водійського посвідчення: основні правила

У МВС зазначають, що отримати нове посвідчення водія у зв’язку з обміном виданого вперше посвідчення водія строком на 2 роки, можливо після закінчення строку його дії. Раніше цього зробити не можна.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 340 від 8 травня 1993 року Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, обмін посвідчення водія, виданого вперше, проводиться без складання іспитів у разі відсутності правопорушень (зокрема, кримінального правопорушення) протягом двох років із дня видачі такого посвідчення або за умови вчинення особою не більше двох адміністративних правопорушень.

В інших випадках обмін можливий лише після успішного складання теоретичного та практичного іспитів у сервісному центрі МВС.

Зверніть увагу! Особи, які вперше отримали водійське посвідчення і були позбавлені права керувати транспортними засобами, не мають можливості його поновити.

Щоб відновити право на керування, необхідно повторно пройти навчання в автошколі, а також успішно скласти як теоретичний, так і практичний іспити в сервісному центрі МВС.

Після цього посвідчення видається повторно, але знову лише на строк у два роки.

Як отримати нове посвідчення водія після 2 років: куди звертатися

В Україні у водіїв може бути лише один чинний документ. Під час обміну видається нове посвідчення водія з іншим номером та серією. При цьому старий документ стає недійсним.

Отримати нове посвідчення водія після 2 років можна в будь-якому сервісному центрі МВС або онлайн – через Кабінет водія або застосунок Дія.

Під час онлайн-подачі заявки необхідно авторизуватися, обрати послугу обміну посвідчення водія, вказати причину заміни документа та обрати спосіб отримання нового посвідчення.

Які документи необхідні для заміни водійського посвідчення

Для обміну тимчасового посвідчення водія на постійне необхідно надати:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

наявне тимчасове посвідчення водія;

медичну довідку про придатність до керування транспортним засобом (під час воєнного стану не обов’язково);

квитанцію про сплату адміністративних послуг.

Якщо документи подаються онлайн, фото у новому документі залишається тим, що наявне в реєстрах. При особистому зверненні водія повторно сфотографують й оновлять фото в реєстрах.

Вартість обміну посвідчення водія у 2026 році орієнтовно становить 608 грн, що включає вартість бланка та адміністративні послуги.

У разі складання іспитів додатково сплачуються:

за теоретичний іспит — 250 грн;

за практичний іспит — 420 грн.

Загальна сума може змінюватися залежно від банківських комісій та логістичних витрат.

Отримати нове посвідчення водія можна: у сервісному центрі МВС, у відділенні АТ Укрпошта або кур’єрською доставкою.

На виготовлення посвідчення водія законодавством визначений строк до 5 днів (офлайн), й до 3 робочих днів на розгляд заявки + логістичні послуги (при замовленні онлайн).

Обмін тимчасового посвідчення водія на постійне у 2026 році є обов’язковою процедурою після закінчення строку дії тимчасового документа. Наразі обмін тимчасового водійського посвідчення зручний та доступний як в офлайн, так і в онлайн форматі.

Джерело: Головний сервісний центр МВС

