В большинстве случаев управление транспортным средством без водительского удостоверения предусматривает штраф. Однако есть исключения — некоторые виды транспорта разрешено использовать без водительских прав.

Каким транспортом можно управлять без водительских прав в Украине, читайте в нашем материале.

На какой вид транспорта в Украине не нужны права

Какой транспорт не требует прав:

велосипед с аккумулятором и без;

электросамокат;

скутеры с малой мощностью.

Самокаты до 350 Вт считаются бытовыми — их не нужно регистрировать или получать разрешение на управление. Они считаются безопасными для тротуаров и велодорожек, если не превышают скорость 25 км/ч.

Для управления велосипедом в Украине водительское удостоверение не требуется, и такой транспорт не подлежит регистрации. Велосипед считается простым средством передвижения, которое не относится к механическим транспортным средствам.

Однако это не освобождает велосипедистов от обязанности соблюдать Правила дорожного движения. Велосипедисты — полноценные участники дорожного движения и обязаны действовать в соответствии с правилами, определенными в разделе 6 ПДД Украины.

Согласно пункту 6.2 ПДД Украины, двигаться по проезжей части дороги на велосипеде разрешено только лицам, достигшим 14-летнего возраста.

Это означает, что дети до 14 лет не имеют права выезжать на велосипедах на дороги общего пользования, даже если едут по обочине или краю проезжей части. Они могут ездить на тротуарах, велодорожках, во дворах, парках, на специальных площадках или в сопровождении взрослых (например, на велопрогулке в парке).

Можно ли ездить на скутере без прав

Нет, если скутер имеет мощность более 3 кВт. Для управления таким транспортом обязательно нужны водительские права.

В соответствии с пунктом 2.1 Правил дорожного движения Украины (утвержденных постановлением Кабмина №1306 от 10 октября 2001 года), каждый водитель механического транспортного средства обязан иметь удостоверение соответствующей категории и документ о регистрации транспортного средства.

Вождение какими видами транспорта разрешено без наличия водительского удостоверения, четко регламентировано в законе. Итак, если ваш транспорт классифицируется как механический, ездить без прав на нем запрещено. Определение “механического транспортного средства” также приведено в пункте 1.10 ПДД: это любой транспорт, движущийся с помощью электродвигателя мощностью более 3 кВт.

Если электроскутер имеет мощность до 3 кВт, он приравнивается к велосипеду. В таком случае права и регистрация не нужны. Но даже тогда важно соблюдать правила дорожного движения и быть внимательным на дороге.

По словам адвоката Марьяна Сащука, согласно действующему законодательству, мопеды и скутеры с электродвигателем мощностью до 3 кВт не требуют наличия водительского удостоверения или технической регистрации.

— Хотя в таком случае я все-таки советую водителям иметь при себе документы с техническими характеристиками такого транспортного средства, чтобы избежать определенных недоразумений с полицией, — советует Сащук.

Какой транспорт уже требует прав

Если электродвигатель имеет мощность от 3 до 4 кВт, для движения по дорогам общего пользования уже нужно водительское удостоверение категории A1.

Если речь идет о двигателе внутреннего сгорания, то права нужны в любом случае — даже если рабочий объем двигателя меньше 50 куб. см.

Если мощность электромотора превышает 4 кВт, или двигатель имеет рабочий объем 50 куб. см и более, необходимо иметь удостоверение категории А.

Какие документы обязательны для водителей

Если вы управляете транспортом, для которого требуется водительское удостоверение, то также необходимо иметь:

регистрационный документ на транспорт;

страховой полис.

Штрафы за отсутствие документов на скутер и мопед

В соответствии со статьей 125 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за управление без прав или без документов на транспорт предусмотрен штраф в размере 425 гривен (это 25 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Если вообще нет водительского удостоверения: Статья 126 ч. 2 КУоАП, а штраф 3 400 грн (Управление лицом, не имеющим права управления ТС);

Если права изъяты или лишены права управления: Статья 126 ч. 4 КУоАП, то штраф 20 400 грн или арест до 15 суток, или лишение ТС.

Источник : МВС

