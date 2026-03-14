Украинская сторона считает абсурдными угрозы представителя иранского режима.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в ответ на вопросы журналистов.

– Иранский режим годами поддерживает убийства украинцев, напрямую предоставляя государству-агрессору дроны и технологии для агрессии против Украины, – заявил спикер МИД.

По словам Тихого, в этом контексте звучит абсурдно, когда какие-то представители иранского режима угрожают Украине, особенно ссылаясь на право на самооборону, закрепленное в статье 51 Устава ООН.

По мнению спикера МИД, это все равно, что серийный убийца оправдывал бы свои преступления, ссылаясь на Уголовный кодекс.

Как утверждает Тихий, иранский режим должен понести ответственность за все свои преступления против собственного народа и других стран.

14 марта глава парламентского комитета по национальной безопасности Ирана Эбрагим Азизи заявил, что Украина стала “законной целью” для атак из-за якобы оказанной поддержки в борьбе с ударными дронами Shahed.

