В телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом на этой неделе президент России Владимир Путин предложил перевезти обогащенный уран Ирана в Россию в рамках соглашения о прекращении войны.

Трамп отклонил это предложение, сообщают источники Axios.

Путин предлагал Трампу перевезти уран из Ирана в РФ

Контроль над 450 килограммами иранского урана, обогащенного на 60%, который за несколько недель можно превратить в оружие и которого хватит для изготовления более 10 ядерных бомб, является одной из ключевых военных целей США и Израиля.

Теоретически предложение Путина могло бы облегчить вывоз ядерного запаса Ирана без участия наземных войск США или Израиля.

Россия уже является ядерной державой и ранее хранила низкообогащенный уран Ирана в рамках ядерного соглашения 2015 года, что делает ее одной из немногих стран, способных принять этот материал.

Путин во время разговора с Трампом в понедельник выдвинул несколько идей по завершению войны между США и Ираном. Предложение по урану было одним из них.

— Это не первый раз, когда такое предлагали. Предложение не было принято. Позиция США заключается в том, что уран необходимо взять под контроль, — сказал один из американских чиновников Axios.

Россия выдвигала аналогичные предложения во время переговоров США и Ирана по ядерной программе в мае прошлого года, до того, как США и Израиль атаковали ядерные объекты Ирана в июне, и за несколько недель до начала нынешней войны.

Во время последнего раунда переговоров перед войной Иран отклонил идею передачи и предложил разбавлять уран на собственных объектах под надзором МАГАТЭ.

Неизвестно, согласится ли Иран на это предложение сейчас.

— Президент общается со всеми — Си Цзиньпином, Путиным, европейцами — и он всегда готов заключить соглашение. Но оно должно быть выгодным. Президент не заключает невыгодных соглашений, — сказал американский чиновник.

Напомним, министр обороны США Пит Хегсет заявил, что у США “есть ряд вариантов” для контроля над высокообогащенным ураном Ирана.

Хегсет добавил, что один из них — добровольная передача запасов Ираном, которую США “с радостью приняли бы”.

В интервью Fox News Radio Трамп заявил, что в настоящее время обеспечение высокообогащённым ураном не является приоритетом для США, но в какой-то момент может им стать.

Трамп также впервые признал, что Россия помогает Ирану в войне, после сообщений о том, что Москва предоставляет разведданные для нанесения ударов по силам США.

