Трамп отклонил предложение Путина перевезти уран из Ирана в Россию — Axios
- Владимир Путин предложил Дональду Трампу перевезти обогащённый уран Ирана в Россию в рамках соглашения о прекращении войны.
- Дональд Трамп отклонил это предложение, сообщили источники Axios.
- Контроль над 450 кг иранского урана, обогащенного до 60%, является одной из ключевых военных целей США и Израиля.
В телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом на этой неделе президент России Владимир Путин предложил перевезти обогащенный уран Ирана в Россию в рамках соглашения о прекращении войны.
Трамп отклонил это предложение, сообщают источники Axios.
Контроль над 450 килограммами иранского урана, обогащенного на 60%, который за несколько недель можно превратить в оружие и которого хватит для изготовления более 10 ядерных бомб, является одной из ключевых военных целей США и Израиля.
Теоретически предложение Путина могло бы облегчить вывоз ядерного запаса Ирана без участия наземных войск США или Израиля.
Россия уже является ядерной державой и ранее хранила низкообогащенный уран Ирана в рамках ядерного соглашения 2015 года, что делает ее одной из немногих стран, способных принять этот материал.
Путин во время разговора с Трампом в понедельник выдвинул несколько идей по завершению войны между США и Ираном. Предложение по урану было одним из них.
— Это не первый раз, когда такое предлагали. Предложение не было принято. Позиция США заключается в том, что уран необходимо взять под контроль, — сказал один из американских чиновников Axios.
Россия выдвигала аналогичные предложения во время переговоров США и Ирана по ядерной программе в мае прошлого года, до того, как США и Израиль атаковали ядерные объекты Ирана в июне, и за несколько недель до начала нынешней войны.
Во время последнего раунда переговоров перед войной Иран отклонил идею передачи и предложил разбавлять уран на собственных объектах под надзором МАГАТЭ.
Неизвестно, согласится ли Иран на это предложение сейчас.
— Президент общается со всеми — Си Цзиньпином, Путиным, европейцами — и он всегда готов заключить соглашение. Но оно должно быть выгодным. Президент не заключает невыгодных соглашений, — сказал американский чиновник.
Напомним, министр обороны США Пит Хегсет заявил, что у США “есть ряд вариантов” для контроля над высокообогащенным ураном Ирана.
Хегсет добавил, что один из них — добровольная передача запасов Ираном, которую США “с радостью приняли бы”.
В интервью Fox News Radio Трамп заявил, что в настоящее время обеспечение высокообогащённым ураном не является приоритетом для США, но в какой-то момент может им стать.
Трамп также впервые признал, что Россия помогает Ирану в войне, после сообщений о том, что Москва предоставляет разведданные для нанесения ударов по силам США.