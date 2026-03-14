В Иране пригрозили, что вся территория Украины якобы является “легитимной и законной целью” из-за помощи в отбивании атак ударных беспилотников Shahed.

Об этом заявил глава комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Эбрахим Азизи.

Угрозы Ирана в адрес Украины

– Оказывая израильскому режиму поддержку с помощью беспилотников, “неудачная” Украина фактически втянулась в войну и, в соответствии со статьей 51 Устава ООН, превратила всю свою территорию в “законную цель” для Ирана, – утверждает он.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко напомнил, что в 2022 году Иран предоставил РФ ударные беспилотники Shahed и научил россиян убивать украинцев.

12 марта президент Владимир Зеленский заявил, что первые Shahed по Украине запускали именно иранские операторы, которые обучили россиян использовать беспилотники в условиях реальной войны.

По его словам, Иран давно является союзником России. В качестве примера президент Украины напомнил, что Тегеран осуществлял массированные поставки дронов российской стороне и предоставлял Москве ракеты, которые российские войска использовали для атак по Украине.

