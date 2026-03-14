В Иране назвали Украину “законной целью” для атак
- Глава комиссии по безопасности иранского парламента Эбрахим Азизи цинично назвал всю территорию Украины "законной целью" из-за противодействия беспилотникам.
- В ответ Центр по противодействию дезинформации напомнил, что именно Тегеран снабдил Россию оружием и научил оккупантов убивать украинцев.
В Иране пригрозили, что вся территория Украины якобы является “легитимной и законной целью” из-за помощи в отбивании атак ударных беспилотников Shahed.
Об этом заявил глава комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Эбрахим Азизи.
Угрозы Ирана в адрес Украины
– Оказывая израильскому режиму поддержку с помощью беспилотников, “неудачная” Украина фактически втянулась в войну и, в соответствии со статьей 51 Устава ООН, превратила всю свою территорию в “законную цель” для Ирана, – утверждает он.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко напомнил, что в 2022 году Иран предоставил РФ ударные беспилотники Shahed и научил россиян убивать украинцев.
12 марта президент Владимир Зеленский заявил, что первые Shahed по Украине запускали именно иранские операторы, которые обучили россиян использовать беспилотники в условиях реальной войны.
По его словам, Иран давно является союзником России. В качестве примера президент Украины напомнил, что Тегеран осуществлял массированные поставки дронов российской стороне и предоставлял Москве ракеты, которые российские войска использовали для атак по Украине.