Українська сторона вважає абсурдними погрози представника іранського режиму.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у відповідь журналістам.

МЗС про погрози Ірану до України

– Іранський режим роками підтримує вбивства українців, безпосередньо надаючи державі-агресору дрони та технології для агресії проти України, – заявив речник МЗС.

За словами Тихого, у цьому контексті звучить абсурдно, коли якісь представники іранського режиму погрожують Україні, особливо посилаючись на право на самооборону, закріплене у статті 51 Статуту ООН.

На думку речника МЗС, це все одно, що серійний вбивця виправдовував би свої злочини, посилаючись на Кримінальний кодекс.

Як стверджує Тихий, іранський режим має понести відповідальність за всі свої злочини проти власного народу та інших країн.

14 березня очільник парламентського комітету з національної безпеки Ірану Ебрагім Азізі заявив, що Україна стала “законною ціллю” для атак через нібито надану підтримку в боротьбі з ударними дронами Shahed.

