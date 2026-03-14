Президент України Володимир Зеленський затвердив плани стійкості для областей та міст.

Про це йдеться в указі президента №239/2026 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 3 березня 2026 року Щодо комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст.

Зеленський призначив, що контролюватиме рішення секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

В указі йдеться, що РНбО розглянула комплекс питань, пов’язаних зі станом справ у сфері енергетичної безпеки, ситуацією в паливно-енергетичному комплексі України та захистом критичних об’єктів регіональних систем життєзабезпечення.

Згідно з документом, очільникам ОВА і мерам разом з Міненергетики, МВС, Мінекономіки, Мінфіном, Міністерством розвитку громад та територій, ДСНС, НКРЕКП, Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури, СБУ, Генеральним штабом ЗСУ, Нафтогазом і Укренерго.

Як йдеться в указі, необхідно забезпечити своєчасне виконання комплексних планів, виконання яких має завершитися до початку опалювального сезону 2026-2027 років.

Водночас у документі зазначається, що РНБО і Кабінет міністрів (у разі необхідності коригування пропозицій) мають отримувати інформацію про стан виконання комплексних планів щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним.

Крім цього, Кабінет міністрів має утворити координаційний центр під головуванням прем’єр-міністра України.

Також Кабміну доручили:

протягом двох тижнів ухвалити необхідні рішення, щоб спростити або зменшити кількість регуляторних процедур, визначити оптимальні механізми реалізації відповідних кроків та джерела фінансування;

за участю НБУ та банківських установ опрацювати збільшення обсягів кредитування програм і проєктів, зокрема, через запровадження пільгових умов кредитування суб’єктів господарювання, залучених до їхньої реалізації;

у разі виникнення обґрунтованої необхідності у коригуванні разом з обласними ОВА та мерами забезпечувати невідкладне внесення до них відповідних змін з інформуванням РНБО.

Також правоохоронні органи мають забезпечити безумовне сприяння реалізації заходів, згідно з повноваженнями.

Посадових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, відповідальних за виконання комплексних планів, мають попередити про персональну відповідальність за їхню реалізацію.

Водночас меру столиці та очільнику Київської міської державної адміністрації доручили протягом тижня подати Кабінету міністрів і РНБО затверджений комплексний план стійкості.

Указ президента України набирає чинності з дня його опублікування, 14 березня 2026 року.

