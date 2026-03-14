Кассационный суд подтвердил приговоры бывшему министру образования и науки Украины Дмитрию Табачнику и другим чиновникам времен бывшего президента-беглеца Виктора Януковича.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Приговоры Табачнику и другим чиновникам времен Януковича

В частности, Кассационный уголовный суд подтвердил приговор экс-министру образования Дмитрию Табачнику. Его приговорили к 15 годам тюремного заключения с конфискацией имущества и запретом занимать должности в органах власти сроком на 15 лет.

По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения Табачник активно помогал России, распространяя и выступая перед журналистами с заявлениями, дискредитирующими украинскую власть.

В то же время он искал на территории Украины лиц с пророссийскими взглядами, которых спецслужбы РФ могли использовать для создания агентурной сети и сбора информации.

По информации следствия, Табачник координировал деятельность оккупационных администраций на захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей, чтобы перевести систему на российские стандарты образования, включая новые учебные программы и финансовую документацию перед началом 2022-2023 учебного года.

Кроме того, Табачник и заместитель назначенного российскими оккупантами “постоянного представителя главы Чеченской Республики в Крыму” М. Саидовым организовали вывоз из Мелитополя в Крым похищенной сельскохозяйственной техники украинского предприятия, стоимость которой составляет около 3 млн 590 тыс. грн.

Его признали виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины), пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК), а также нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК).

Что известно о приговорах другим чиновникам времен Януковича

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, Верховный суд подтвердил приговор Дмитрию Вороне, который добровольно занял должность “советника главы Запорожской военно-гражданской администрации” среди оккупантов и помогал реализовывать ее решения на временно захваченной территории Запорожской области.

Кроме Дмитрия Табачника, приговоры вынесены:

Дмитрию Вороне – 12 лет тюремного заключения;

М. Саидову – 12 лет лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре Винницкого городского суда от 20 марта 2024 года, который вскоре оставил без изменений Винницкий апелляционный суд 20 января 2025 года.

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, уголовное производство было рассмотрено в порядке специального судебного разбирательства при отсутствии обвиняемых.

