Убийство Андрея Парубия: дело передано в суд
- СБУ завершила расследование убийства Андрея Парубия.
- Обвинительный акт в отношении подозреваемого направили в суд.
- Киллеру грозит пожизненное заключение.
Обвинительный акт в отношении подозреваемого в убийстве Андрея Парубия направлен в суд.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины и Генпрокурор Украины Руслан Кравченко.
Убийство Андрея Парубия: дело направили в суд
По данным следствия, Андрея Парубия убили 30 августа 2025 года во Львове недалеко от дома, где он проживал.
К нему подошел мужчина, замаскированный под курьера, после чего с нескольких метров произвел восемь выстрелов из пистолета.
В результате ранений Андрей Парубий скончался на месте. После нападения стрелок скрылся.
Однако позже правоохранители задержали подозреваемого в ночь на 1 сентября 2025 года на территории Хмельницкой области, когда он пытался скрыться и готовился к бегству за границу.
Следствие установило, что подозреваемым является 53-летний житель Львова, которого в 2024 году завербовали российские спецслужбы.
После вербовки мужчина передавал врагу информацию о подразделениях Вооруженных сил Украины во Львове, а также пытался собирать данные о движении железнодорожных эшелонов с топливом.
Впоследствии российские спецслужбы предложили ему выполнить более сложную задачу — убить одного из государственных деятелей. Фигурант выбрал целью Андрея Парубия.
По данным следствия, по указаниям куратора из РФ он получил пистолет Макарова с патронами, следил за политиком и подготовил побег.
После преступления мужчина пытался уничтожить улики. Оружие с глушителем правоохранители впоследствии обнаружили в лесу, а экспертизы подтвердили причастность подозреваемого к убийству.
Также в ходе расследования нашли охотничий обрез, который фигурант спрятал в тайнике на Лычаковском кладбище.
Сейчас подозреваемому инкриминируют ряд статей Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 — государственная измена, совершенная в условиях военного положения;
- ч. 3 ст. 109 — публичные призывы к насильственной смене и свержению конституционного строя с использованием средств массовой информации;
- ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 112 — посягательство на жизнь государственного деятеля по предварительному сговору группой лиц;
- ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 — незаконное обращение с оружием и боеприпасами;
- ч. 1, 3 ст. 436-2 — оправдание и героизация вооруженной агрессии России против Украины.
За содеянное злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.