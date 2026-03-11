Обвинительный акт в отношении подозреваемого в убийстве Андрея Парубия направлен в суд.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины и Генпрокурор Украины Руслан Кравченко.

Убийство Андрея Парубия: дело направили в суд

По данным следствия, Андрея Парубия убили 30 августа 2025 года во Львове недалеко от дома, где он проживал.

К нему подошел мужчина, замаскированный под курьера, после чего с нескольких метров произвел восемь выстрелов из пистолета.

В результате ранений Андрей Парубий скончался на месте. После нападения стрелок скрылся.

Однако позже правоохранители задержали подозреваемого в ночь на 1 сентября 2025 года на территории Хмельницкой области, когда он пытался скрыться и готовился к бегству за границу.

Следствие установило, что подозреваемым является 53-летний житель Львова, которого в 2024 году завербовали российские спецслужбы.

После вербовки мужчина передавал врагу информацию о подразделениях Вооруженных сил Украины во Львове, а также пытался собирать данные о движении железнодорожных эшелонов с топливом.

Впоследствии российские спецслужбы предложили ему выполнить более сложную задачу — убить одного из государственных деятелей. Фигурант выбрал целью Андрея Парубия.

По данным следствия, по указаниям куратора из РФ он получил пистолет Макарова с патронами, следил за политиком и подготовил побег.

После преступления мужчина пытался уничтожить улики. Оружие с глушителем правоохранители впоследствии обнаружили в лесу, а экспертизы подтвердили причастность подозреваемого к убийству.

Также в ходе расследования нашли охотничий обрез, который фигурант спрятал в тайнике на Лычаковском кладбище.

Сейчас подозреваемому инкриминируют ряд статей Уголовного кодекса Украины:

За содеянное злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

