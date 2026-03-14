Касаційний суд підтвердив вироки колишньому міністру освіти і науки України Дмитру Табачнику та іншим посадовцям часів колишнього президента-втікача Віктора Януковича.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Вироки Табачнику та іншим посадовцям часів Януковича

Зокрема, Касаційний кримінальний суд підтвердив вирок ексміністру освіти Дмитру Табачнику. Його засудили до 15 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна та забороною обіймати посади в органах влади терміном на 15 років.

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення Табачник активно допомагав Росії, поширюючи та виступаючи перед журналістами із заявами, які дискредитують українську владу.

Водночас він шукав на території України осіб з проросійськими поглядами, яких спеціальні служби РФ могли використати для створення агентурної мережі та збору інформації.

За інформацією слідства, Табачник координував діяльність окупаційних адміністрацій на захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей, щоб перевести систему на російські стандарти освіти, включно з новими навчальними програмами та фінансовою документацією перед початком навчального року 2022-2023 років.

Крім цього, Табачник та заступник призначеного російськими окупантами “постійного представника глави Чеченської Республіки в Криму” М. Саїдовим організував вивезення з Мелітополя до Криму викраденої сільськогосподарської техніки українського підприємства, вартість якої становить близько 3 млн 590 тис. грн.

Його визнано винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України), пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК), а також порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК).

Що відомо про вироки іншим посадовцям часів Януковича

Як розповіли в Офісі генерального прокурора, Верховний суд підтвердив вирок Дмитру Вороні, який добровільно обійняв посаду “радника голови Запорізької військово-цивільної адміністрації” серед окупантів та допомагав реалізовувати її рішення на тимчасово захопленій території Запорізької області.

Крім Дмитра Табачника, вироки призначили:

Дмитру Вороні – 12 років тюремного ув’язнення;

М. Саїдову – 12 років позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку Вінницького міського суду від 20 березня 2024 року, який згодом залишив без змін Вінницький апеляційний суд 20 січня 2025 року.

Як зазначили в Офісі генпрокурора, кримінальне провадження розглянули у порядку спеціального судового провадження за відсутності обвинувачених.

