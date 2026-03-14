Возле Вишневого и в районе Курортного во временно оккупированном украинском Крыму наши военные поразили пусковую установку ОТРК Искандер, РЛС Небо-У, РЛС С-300 и КНП противника.

ВСУ поразили пусковую установку ОТРК Искандер, РЛС Небо-У и другие цели врага

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, в ночь на 14 марта в рамках снижения боевого потенциала РФ Силы обороны Украины поразили район сосредоточения подразделения отдельной ракетной бригады противника (имеющего на вооружении ОТРК Искандер) в районе Курортного, а также пусковую установку оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер вблизи Вишневого.

Кроме того, украинские военные нанесли поражение по средствам противовоздушной обороны врага. В частности, поражена радиолокационная станция Небо-У в районе Гвардейского (ВОТ АР Крым) и РЛС из состава зенитного ракетного комплекса С-300 вблизи Садового (ВОТ Донецкой область).

К тому же, поражен ряд командно-наблюдательных пунктов (КНП) противника. В частности, КНП подразделения БпЛА в районе Углегорска, командно-наблюдательные пункты в районах Графского и Керменчика (ВОТ Донецкой области).

Масштабы нанесенного ущерба и потери врага уточняются.

В Генштабе ВСУ отмечают, что системное поражение средств ракетного вооружения, радиолокационных станций и пунктов управления противника существенно снижает его возможности ведения боевых действий и управления войсками.

