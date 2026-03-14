ЗСУ уразили пускову установку Іскандер і кілька РЛС росіян у Криму та на ТОТ
- Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що вночі 14 березня українські військові уразили низку важливих військових об’єктів РФ на тимчасово окупованих територіях.
- Зокрема, у Криму було уражено пускову установку оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер, а також радіолокаційну станцію Небо‑У і РЛС зі складу зенітного комплексу С‑300.
- Крім того, українські військові уразили кілька командно-спостережних пунктів противника.
Поблизу Вишневого та у районі Курортного у тимчасово окупованому українському Криму наші військові уразили пускову установку ОТРК Іскандер, РЛС Небо-У, РЛС С-300 та КСП противника.
ЗСУ уразили пускову установку ОТРК Іскандер, РЛС Небо-У та інші цілі ворога
Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, у ніч на 14 березня у рамках зниження бойового потенціалу РФ Сили оборони України уразили район зосередження підрозділу окремої ракетної бригади противника (має на озброєнні ОТРК Іскандер) у районі Курортного, а також пускову установку оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер поблизу Вишневого у тимчасово окупованому українському Криму.
Крім того, українські військові завдали ураження по засобах протиповітряної оборони ворога. Зокрема, уражено радіолокаційну станцію Небо-У у районі Гвардійського (ТОТ АР Крим) та РЛС зі складу зенітного ракетного комплексу С-300 поблизу Садового (ТОТ Донецької обл.).
Крім того, уражено низку командно-спостережних пунктів (КСП) противника. Зокрема, КСП підрозділу БпЛА у районі Вуглегірська, командно-спостережні пункти у районах Графського та Керменчика (ТОТ Донецької обл.).
Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються.
У Генштабі ЗСУ наголошують, що системне ураження засобів ракетного озброєння, радіолокаційних станцій та пунктів управління противника суттєво знижує його можливості щодо ведення бойових дій та управління військами.