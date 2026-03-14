Поблизу Вишневого та у районі Курортного у тимчасово окупованому українському Криму наші військові уразили пускову установку ОТРК Іскандер, РЛС Небо-У, РЛС С-300 та КСП противника.

ЗСУ уразили пускову установку ОТРК Іскандер, РЛС Небо-У та інші цілі ворога

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, у ніч на 14 березня у рамках зниження бойового потенціалу РФ Сили оборони України уразили район зосередження підрозділу окремої ракетної бригади противника (має на озброєнні ОТРК Іскандер) у районі Курортного, а також пускову установку оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер поблизу Вишневого у тимчасово окупованому українському Криму.

Крім того, українські військові завдали ураження по засобах протиповітряної оборони ворога. Зокрема, уражено радіолокаційну станцію Небо-У у районі Гвардійського (ТОТ АР Крим) та РЛС зі складу зенітного ракетного комплексу С-300 поблизу Садового (ТОТ Донецької обл.).

Крім того, уражено низку командно-спостережних пунктів (КСП) противника. Зокрема, КСП підрозділу БпЛА у районі Вуглегірська, командно-спостережні пункти у районах Графського та Керменчика (ТОТ Донецької обл.).

Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються.

У Генштабі ЗСУ наголошують, що системне ураження засобів ракетного озброєння, радіолокаційних станцій та пунктів управління противника суттєво знижує його можливості щодо ведення бойових дій та управління військами.

