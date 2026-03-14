ЗСУ уразили аеродром Майкоп та завод Кремній Ел у РФ — Генштаб
- Сили оборони України успішно уразили інфраструктуру військового аеродрому Майкоп та основний виробничий корпус заводу Кремній Ел.
- Внаслідок атаки на підприємстві спалахнули масштабні пожежі, що призвело до зупинки виробництва мікросхем для російських ракет орієнтовно на шість місяців.
Сили оборони України уразили аеродром Майкоп у Республіці Адигея на території Росії та основний виробничий корпус під час атаки на завод Кремній Ел у Брянську.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Ураження аеродрому Майкоп у РФ
Як заявили у Генштабі, нещодавно ЗСУ уразили інфраструктуру військового аеродрому Майкоп у Росії. За попередньою інформацією, є влучання по об’єктах інфраструктури аеродрому.
Водночас у Генштабі уточнили результати атаки по російському підприємству воєнно-промислового комплексу Кремній Ел, розташованому в Брянську.
Сили оборони України уразили основний виробничий корпус. Там вироблялися інтегральні мікросхеми до балістичних, крилатих і зенітних ракет різних типів.
Внаслідок удару спалахнула пожежа на площі близько 1 тис. кв. м і зруйновано дах цього корпусу.
Крім цього, ЗСУ уразили складське приміщення зберігання компонентів для виробництва мікросхем. Площа пожежі становила близько 400 кв. м.
Як стверджують у Генеральному штабі ЗСУ, виробництво на підприємстві вдалося зупинити орієнтовно на шість місяців.