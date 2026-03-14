Сили оборони України уразили аеродром Майкоп у Республіці Адигея на території Росії та основний виробничий корпус під час атаки на завод Кремній Ел у Брянську.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ураження аеродрому Майкоп у РФ

Як заявили у Генштабі, нещодавно ЗСУ уразили інфраструктуру військового аеродрому Майкоп у Росії. За попередньою інформацією, є влучання по об’єктах інфраструктури аеродрому.

Водночас у Генштабі уточнили результати атаки по російському підприємству воєнно-промислового комплексу Кремній Ел, розташованому в Брянську.

Сили оборони України уразили основний виробничий корпус. Там вироблялися інтегральні мікросхеми до балістичних, крилатих і зенітних ракет різних типів.

Внаслідок удару спалахнула пожежа на площі близько 1 тис. кв. м і зруйновано дах цього корпусу.

Крім цього, ЗСУ уразили складське приміщення зберігання компонентів для виробництва мікросхем. Площа пожежі становила близько 400 кв. м.

Як стверджують у Генеральному штабі ЗСУ, виробництво на підприємстві вдалося зупинити орієнтовно на шість місяців.

