Владимир Зеленский готов обсудить с представителями парламента возможные изменения в законодательстве о мобилизации, которые позволили бы народным депутатам пойти на фронт.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 14 марта во время встречи с журналистами.

Зеленский о мобилизации нардепов

Глава государства подчеркнул, что с первых дней полномасштабного российского вторжения были депутаты, желавшие составить мандат.

Президент уверен: могут быть разные желания и разное отношение к депутатам, но в стране военное положение, и нужно защищать Украину.

— Потому народным депутатам придется либо служить в парламенте согласно украинскому законодательству, либо я готов проговаривать с представителями парламента закон об изменениях в мобилизации, чтобы депутаты могли уйти на фронт. Если не служишь государству в парламенте, то служи государству на фронте, – заявил Владимир Зеленский.

На встрече президент также отметил, что другим решением проблемы голосования в Верховной Раде является внесение изменений в законодательство для проведения выборов.

В то же время он подчеркнул, что не считает проведение выборов во время войны возможным, в частности из-за юридических сложностей.

Глава государства подчеркнул, что оппозиционные фракции зачастую не поддерживают важные законопроекты. В частности, касающиеся финансовой поддержки от МВФ, разблокирования €90 млрд помощи от ЕС, а также законодательные инициативы, необходимые для евроинтеграции.

Даже о неострых законах всегда приходится договариваться с оппозиционными силами, долго убеждать, чтобы демонстрировать единство, о котором так часто говорят. Но, кроме слов, нужно демонстрировать его в действиях. Поэтому здесь нужно собираться. Я буду говорить с руководителем монобольшинства, заявил президент.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон №4782-IX, предоставляющий 12-месячную отсрочку от мобилизации для участников программы Контракт 18-24.

