Володимир Зеленський готовий обговорити з представниками парламенту можливі зміни до законодавства про мобілізацію, які дозволили б народним депутатам піти на фронт.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив 14 березня під час зустрічі з журналістами.

Зеленський про мобілізацію нардепів

Зараз дивляться

Глава держави наголосив, що з перших днів повномасштабного російського вторгнення були депутати, які хотіли скласти мандат.

Президент певен: можуть бути різні бажання і різне ставлення до депутатів, але у країні воєнний стан, і треба захищати Україну.

— Тому народним депутатам доведеться або служити в парламенті згідно з українським законодавством, або я готовий проговорювати з представниками парламенту закон щодо змін до мобілізації, щоб депутати могли піти на фронт. Якщо не служиш державі в парламенті, то служи державі на фронті, – заявив Володимир Зеленський.

На зустрічі президент України також зазначив, що іншим вирішенням проблеми голосування у Верховній Раді є внесення змін до законодавства задля проведення виборів.

Водночас він наголосив, що не вважає проведення виборів під час війни можливим, зокрема через юридичні складнощі.

Глава держави підкреслив, що опозиційні фракції часто не підтримують важливі законопроєкти. Зокрема, ті, що стосуються фінансової підтримки від МВФ, розблокування €90 млрд допомоги від ЄС, а також законодавчі ініціативи, необхідні для євроінтеграції.

Навіть про закони, які не є гострими, завжди доводиться домовлятися з опозиційними силами, довго переконувати, щоб демонструвати єдність, про яку так часто говорять. Але, крім слів, треба демонструвати її в діях. Тому тут треба збиратися. Я буду говорити з керівником монобільшості, заявив президент.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон №4782-IX, що надає 12-місячну відстрочку від мобілізації для учасників програми Контракт 18–24.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.