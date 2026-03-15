Россия подготовила масштабную наступательную операцию, которую хотела начать в конце прошлого года, но Украина провела контрмеры и предотвратила это, сообщил президент Владимир Зеленский.

В интервью CNN глава нашего государства рассказал, что РФ планировала начать крупную наступательную операцию в конце прошлого года и продолжить этой весной, однако Украина не допустила этого.

– Россия подготовила большую наступательную операцию, которую они хотели начать в конце прошлого года и продолжить этой весной. В ответ мы провели свои контрнаступательные действия, чтобы не допустить масштабного российского наступления. Это был успех не только из-за территории, но и из-за наших людей, а также потому что мы предотвратили масштабное российское наступление. Все это в значительной степени стало возможным благодаря нашим дроновым технологиям, – сообщил Владимир Зеленский.

Также он добавил, что Россия начала терять 30–35 тысяч военных ежемесячно из-за дронов – FPV и других типов дронов.

К слову, спикер группировки войск на восток Григорий Шаповал сообщил, что российские войска готовятся к активизации наступательных действий на Покровском направлении и накапливают резервы.

