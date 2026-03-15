Росія підготувала велику наступальну операцію, яку хотіла розпочати наприкінці минулого року, але Україна провела контрзаходи та запобігла цьому, повідомив президент Володимир Зеленський.

Зеленський про підготовку Росією наступальної операції

В інтерв’ю CNN голова нашої держави розповів, що РФ планувала розпочати велику наступальну операцію наприкінці минулого року і продовжити цієї весни, однак Україна запобігла цьому.

– Росія підготувала велику наступальну операцію, яку вони хотіли розпочати наприкінці минулого року і продовжити цієї весни. У відповідь ми провели власні контрнаступальні дії, щоб не допустити масштабного російського наступу. Це був успіх не лише через територію, а й через наших людей, а також тому, що ми запобігли масштабному російському наступу. Усе це значною мірою стало можливим завдяки нашим дроновим технологіям, – повідомив Володимир Зеленський.

Також він додав, що Росія почала втрачати 30–35 тисяч військових щомісяця через дрони – FPV та інші типи дронів.

До речі, речник угруповання військ Схід Григорій Шаповал повідомив, що російські війська готуються до активізації наступальних дій на Покровському напрямку та накопичують резерви.

